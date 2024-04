C'E' LA ROMA… ATAC-CATEVI AL CAZZO! - UN TEMPO GLI AUTISTI DEI MEZZI PUBBLICI DELLA CAPITALE ASPETTAVANO IL VENERDI' PER SCIOPERARE (E FARE IL WEEKEND LUNGO), ADESSO SI ACCONTENTANO DI MOLTO MENO - IERI SERA, I SINDACATI HANNO ANNUNCIATO L'ASTENSIONE DAL LAVORO DALLE 20 FINO ALLE 24, PROPRIO QUANDO I GIALLOROSSI SCENDEVANO IN CAMPO A SAN SIRO CONTRO IL MILAN - SUCCEDERA' ANCHE GIOVEDI' PROSSIMO, QUANDO CI SARA' IL RITORNO?

Estratto dell'articolo di Gustavo Bialetti per “La Verità”

Gioca la Maggica, intesa come As Roma, e nella capitale anche lo sciopero Atac diventa magico. Per orari e tempismo. È successo ieri sera, con i sindacati del trasporto pubblico locale che, dovendo incrociare le braccia di giovedì, hanno scelto di astenersi dal lavoro a partire dalle 20, ovvero in un orario mai visto. Casualmente, un’ora dopo i giallorossi scendevano in campo a San Siro contro il Milan, per i quarti di finale di Europa League.

[…] Uno sciopero che ha sorpreso i romani, che mai avevano visto un’agitazione iniziare all’ora di cena, e che sui social ha scatenato commenti e ironie. Certo, qualche autista sarà anche della Lazio, ma il sospetto è che l’ora dello sciopero Atac sia stata scelta con un occhio al calendario giallorosso, visto che ieri sera, alle 21, è stato fischiato il calcio di inizio della partita della Roma.

SCIOPERO TRASPORTI ROMA AUTOBUS

Che per fortuna giocava a Milano, altrimenti il deflusso dall’Olimpico senza mezzi pubblici sarebbe stato un incubo. Insomma, per una volta che nella capitale gli autobus non hanno scioperato a ridosso del weekend, o in mezzo a un ponte, lo hanno fatto con un occhio al calendario delle coppe. […] Addio vecchio, caro, sciopero del venerdì?

