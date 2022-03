ENEA, CHE "BESTIA"! IN QATAR TRIONFA ENEA BASTIANINI: NELLA PRIMA GARA DELLA STAGIONE IL RIMINESE DELLA DUCATI GRESINI CONQUISTA IL PRIMO SUCCESSO IN MOTOGP - UNA VITTORIA NEL SEGNO DI FAUSTO GRESINI, IL COMPIANTO MANAGER SCOMPARSO UN ANNO FA A CAUSA DEL COVID – L'ERRORE DI PECCO BAGNAIA - LE VITTORIE DI ANDREA MIGNO E CELESTINO VIETTI TRA LA MOTO3 E LA MOTO2 MANDANO IN ESTASI L'ITALIA DEI MOTORI CHE DOMINA LE TRE CLASSI DELLO STESSO GP COME NON SUCCEDEVA DA MISANO 2018...