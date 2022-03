10 mar 2022 20:10

''SEREGNO, SI VINCE O MORTE" - ''SE NON INIZIAMO A VINCERLE TUTTE, MAZZE DA BASEBALL'' - DAVIDE ERBA, L'EX PRESIDENTE DELLA SQUADRA DI SEREGNO, NON SCHERZAVA CON LE PUNIZIONI IN CASO DI SCONFITTA O PAREGGIO: "DOBBIAMO PICCHIARE LO SPOGLIATOIO. VIA I CAPELLI. RASATI A ZERO. COME GLI EBREI" - LA FIGC HA DEFERITO L’EX DG NINNI CORDA PER I METODI PUNITIVI ECCESSIVI, COME ALLENAMENTI ALLE 6 DEL MATTINO CHE ISTIGAVANO ALLO SCONTRO FISICO E MINACCE VIOLENTE