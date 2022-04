C'E' VITA, MA FUORI DAL MATRIMONIO - UN QUARTO DELLE DONNE AMERICANE ISTRUITE SOPRA I 30 ANNI FA UN FIGLIO SENZA SPOSARSI: NEL 1996 RAPPRESENTAVANO SOLO IL 4% DEL TOTALE - IL CAMBIAMENTO DERIVA DAL FATTO CHE I GIOVANI ADULTI CON ISTRUZIONE UNIVERSITARIA HANNO MENO...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

GRAVIDANZA

Secondo una nuova ricerca pubblicata lunedì negli Atti della National Academy of Sciences, quasi un quarto delle donne altamente istruite sopra i 30 anni ha avuto il primo figlio fuori dal matrimonio.

Lo studio, condotto dal sociologo della Johns Hopkins University Andrew Cherlin, ha scoperto che nell'ultimo quarto di secolo la gravidanza non coniugale è aumentata significativamente tra le donne di tutti i livelli di istruzione. Ma l'aumento più significativo c’è stato tra le donne che hanno conseguito almeno una laurea. Secondo i sondaggi del 2017-2018, circa il 24,5% di donne di età compresa tra 32 e 38 anni non era sposata quando ha avuto il primo bambino. Si tratta di un aumento di sei volte rispetto al 1996, quando la quota di quel gruppo era del 4%.

GRAVIDANZA

«Una generazione fa, la percentuale di donne con istruzione universitaria che avevano figli al di fuori del matrimonio era trascurabile», ha detto il prof. Cherlin. «Oggi non è più un evento raro».

Il professor Cherlin è arrivato alle sue conclusioni utilizzando i dati demografici del National Longitudinal Survey of Youth, del National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health e del National Survey of Family Growth. Sulla base della sua ricerca, ipotizza che tra le donne istruite all'università attualmente sulla trentina che avranno un figlio, dal 18% al 27% non saranno sposate al momento della nascita.

GRAVIDANZA

I ricercatori affermano che il cambiamento deriva dal fatto che i giovani adulti con istruzione universitaria hanno meno sicurezza economica rispetto alle generazioni precedenti, in particolare perché hanno più debiti studenteschi. Sebbene gli americani con un'istruzione universitaria abbiano ancora molto più potere di guadagno rispetto a quelli con solo un'istruzione superiore, il prof. Cherlin ha indicato la stagnazione del premio salariale del college come una possibile ragione per il cambiamento.

gravidanza 2

Più coppie stanno decidendo di vivere insieme invece di sposarsi e c'è una crescente accettazione sul fatto di avere figli all'interno di queste unioni. «Potremmo assistere a una tendenza verso un modello di parto e matrimonio più europeo in cui i giovani adulti hanno un figlio prima di sposarsi», ha detto, aggiungendo che molte di queste coppie negli Stati Uniti finiscono per sposarsi in seguito.

gravidanza 3

Tra le donne che hanno un primo parto al di fuori del matrimonio, le donne con almeno un diploma di laurea hanno maggiori probabilità di essere sposate al momento della loro seconda nascita rispetto a quelle senza un diploma di laurea, ha scoperto il prof. Cherlin. Le donne con istruzione universitaria hanno anche maggiori probabilità di avere lo stesso partner per entrambi i loro figli.

La ricerca mostra che meno istruzione ha una donna, più è probabile che abbia il suo primo figlio fuori dal matrimonio. Tra le donne di età compresa tra 32 e 38 anni, circa sei donne su 10 con solo un diploma di scuola superiore non erano sposate al momento del loro primo figlio. Per chi non ha un diploma di scuola media superiore in quella fascia di età, il dato è dell'86,5%.

gravidanza 1

Jennifer Cruz, un'insegnante di educazione speciale di New York City con un master, si stava avvicinando all'età di 30 anni quando ha deciso che non voleva aspettare di sposarsi per avere un figlio. «Quando ho capito che stavo attraendo gli uomini sbagliati, e volevo davvero solo un bambino, ho detto: “Perché non separare le due cose?”», ha detto. «Ho tutta la mia vita per trovare l'amore, ma non ho tutta la mia vita per avere un figlio».

gravidanza 1

Usando un donatore di sperma, ha concepito e dato alla luce un bambino poco prima del suo trentesimo compleanno. La signora Cruz, che ora ha 36 anni, alla fine si è sposata ed è ora incinta del suo secondo figlio, anche se quel matrimonio è in procinto di finire, ha detto.

La signora Cruz ha detto che è grata di essere diventata madre alle sue condizioni. «Mi sentivo come se avessi la libertà di avere mio figlio», ha detto.