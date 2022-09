C'E' VITA NELLO SPAZIO! - UN GRUPPO DI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI LEEDS HA SCOPERTO CHE INTORNO ALLE STELLE DELLA NOSTRA GALASSIA CI SONO GRANDI QUANTITA' DI MOLECOLE ORGANICHE, LE STESSE CHE HANNO PERMESSO IL FORMARSI DELLA VITA SULLA TERRA - "NELLE GIUSTE CIRCOSTANZE, CREANO ZUCCHERI, AMINOACIDI E PERSINO I COMPONENTI DEL RNA" - QUESTE MOLECOLE SI TROVANO NELLA ZONA DOVE SI FORMANO I PIANETI E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Protopianeti

Un gruppo di scienziati dell’Università di Leeds ha scoperto che intorno alle stelle della nostra galassia ci sono ricchi serbatoi di grandi molecole organiche, le stesse che hanno permesso il formarsi della vita sulla Terra. Catherine Walsh, dell'Università di Leeds: «Gli stessi ingredienti necessari per seminare la vita sul nostro pianeta si trovano anche intorno ad altre stelle. È possibile che le molecole necessarie per dare il via alla vita siano prontamente disponibili in tutti gli ambienti di formazione dei pianeti».

Ricerca della vita extraterrestre

La Via Lattea ha circa 400 miliardi di stelle, ognuna con almeno un pianeta in orbita. «Queste grandi molecole organiche complesse si trovano in vari ambienti nello spazio» ha detto John Ilee, autore principale dello studio. L’intruglio chimico è stato identificato in «dischi protoplanetari» di gas e polvere che circondano le giovani stelle. «Studi di laboratorio e studi teorici suggeriscono che siano gli “ingredienti grezzi” essenziali nella chimica biologica sulla Terra. Nelle giuste circostanze, creano zuccheri, aminoacidi e persino i componenti dell’acido ribonucleico (Rna)».

Vita extraterrestre

I biologi infatti ritengono che vita sulla Terra, inizialmente, si basasse sull’Rna, un acido nucleico simile al Dna. Si pensa che la Terra sia stata “seminata” da impatti tra rocce spaziale avvenuti nel disco protoplanetario attorno al Sole. Quello che gli scienziati non sapevano era se questi dischi contenessero molecole biologicamente significative.

Grazie al telescopio ALMA, che si trova in Cile, i ricercatori sono riusciti a trovare per la prima volta queste molecole nelle regioni più interne dei dischi, e con dimensioni simili al nostro Sistema solare.

«La nostra analisi mostra che le molecole si trovano principalmente in queste regioni interne con abbondanze tra 10 e 100 volte superiori a quanto previsto dai modelli».

Stelle

Inoltre, le regioni in cui si trovavano le molecole sono anche quelle in cui si formano asteroidi e comete. Ilee afferma che potrebbero quindi verificarsi un processo simile all'inizio della vita sulla Terra. Il bombardamento di asteroidi e comete trasferisce le grandi molecole organiche ai pianeti appena formati.

I ricercatori hanno poi intenzione di cercare molecole ancora più complesse nei dischi protoplanetari. «Se troviamo molecole come queste in abbondanza così grande, dovrebbero essere osservabili anche molecole ancora più complesse». «Speriamo di usare ALMA per cercare i prossimi trampolini di lancio della complessità chimica in questi dischi. Se li rileviamo, saremo ancora più vicini a capire come gli ingredienti grezzi della vita possono essere assemblati attorno ad altre stelle».