L'81ENNE SCORSESE NON VUOLE ANDARE IN PENSIONE: NONOSTANTE IL FLOP DI "KILLER FLOWER MOON" (DIECI CANDIDATURE AGLI OSCAR, ZERO STATUETTE), IL REGISTA STA GIRANDO UN ALTRO FILM SULLA VITA DI GESÙ, ED HA GIÀ PRONTO IL PROSSIMO, UN BIOPIC SU FRANK SINATRA – NEI PANNI DI “THE VOICE” CI SARÀ LEONARDO DICAPRIO E IL RUOLO DI AVA GARDNER SARÀ DI JENNIFER LAWRENCE – MA IL PROGETTO RISCHIA DI SUBIRE QUALCHE INTOPPO: TINA SINATRA, FIGLIA DEL CANTANTE, NON HA ANCORA DATO IL SUO OK...

Estratto dell'articolo di Giovanni Berruti per www.lastampa.it

Leonardo DiCaprio come Frank Sinatra. È l’ultima trovata di Martin Scorsese, che sarebbe intenzionato a girare quel biopic su The Voice, chiuso nei suoi cassetti da decenni. Secondo Variety, l’idea del regista di “Killers of the Flower Moon” sarebbe quella di cominciare le riprese una volta terminato il suo prossimo film, incentrato sulla vita di Gesù.

Ma il progetto rischia di subire qualche intoppo. Tina Sinatra, la figlia che detiene l’eredità del leggendario cantante, non avrebbe ancora dato via libera al film. Ciò non ha tuttavia impedito a Scorsese di mettere in piedi un cast importante, con Jennifer Lawrence nel ruolo di Ava Gardner, la seconda moglie di Sinatra (nonché colei che fece fallire il precedente matrimonio con Nancy Barbato, madre di Tina).

[…] sembrerebbe che attualmente l’ambiziosa pellicola sia contesa in particolare da Apple e Sony. […]

Non ci sarebbe la stessa euforia da parte degli studios per il film su Gesù. Scorsese sta infatti cercando di finanziare il suo prossimo progetto, che dovrebbe essere basato sul romanzo del 1973 di Shusaku Endo, “Vita di Gesù”, in maniera indipendente, un approccio già adottato per un altro suo titolo a sfondo religioso, “Silence”. […]

