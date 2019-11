L'ABITO NON FA LA MONACA– DOPO IL CASO DELLA SUORA INCINTA NEL MESSINESE, UN’ALTRA SORELLA, ORIGINARIA DEL MADAGASCAR, HA SCOPERTO DI ESSERE IN DOLCE ATTESA – LA DONNA, CHE AVEVA INCARICHI DI RESPONSABILITÀ IN UN CENTRO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI, HA LASCIATO L'ISTITUTO DI CUI ERA OSPITE E HA FATTO RITORNO NEL SUO PAESE D' ORIGINE – MASSIMO RISERBO DELLE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE CHE…

Salvo Toscano per il "Corriere della Sera"

suora 1

Due gravidanze a sorpresa hanno suscitato clamore nello stesso giorno in due centri della provincia siciliana. Protagoniste due suore, entrambe africane.

Il primo caso in un paesino dei Nebrodi, nel Messinese, Militello Rosmarino. Una religiosa, che aveva accusato dei forti dolori addominali, si è recata all' ospedale nella vicina Sant' Agata di Militello e lì ha scoperto dopo aver effettuato un' ecografia di essere incinta.

incinta

La notizia, riportata dalla stampa locale, è stata confermata da ambienti ecclesiali che hanno anche spiegato che adesso la donna potrà, se lo vorrà, abbandonare il suo ordine religioso. Turbamento e sorpresa nel borgo collinare, un migliaio di anime nel Parco dei Nebrodi.

«C' è rammarico per quanto avvenuto. Sono cose che dispiacciono. La nostra comunità è sconcertata. La situazione è stata gestita male e non in modo riservato come si doveva», ha detto Salvatore Riotta, sindaco di Militello Rosmarino.

suora 4

Il primo cittadino del comune nebroideo ha detto di conoscere personalmente la suora e ha sottolineato l' encomiabile lavoro svolto dalla religiosa e dall' istituto sul territorio in favore delle fasce più deboli. La suora, intanto, è stata trasferita in un' altra località della Sicilia.

incinta

Ma sempre ieri si è appreso di un altro caso analogo, avvenuto in provincia di Ragusa, a Ispica. Anche qui una suora, originaria del Madagascar, che aveva incarichi di responsabilità in un centro che si occupa di assistenza agli anziani, ha scoperto di aspettare un bambino.

La notizia, diffusa da una testata locale e rilanciata dalle agenzie, risalirebbe a circa un mese fa. La donna a quanto si apprende ha lasciato l' istituto di cui era ospite, facendo ritorno nel suo Paese d' origine. Anche in questo caso nessun commento da parte delle autorità ecclesiastiche.

suora 2

Nel paese, che fu il set di «Divorzio all' italiana», si chiacchierava da un pezzo di questa notizia, un po' come nei crocicchi ricreati da Pietro Germi nel suo capolavoro premiato con l' Oscar. «Sì, la notizia circolava, ma qui a Ispica per ora abbiamo altro a cui pensare. Otto giorni fa siamo stati colpiti dal maltempo e abbiamo danni per un milione di euro», commenta il sindaco del comune del Ragusano, Pierenzo Muraglie.

gravidanza

Il doppio caso siciliano non è isolato: negli ultimi anni, in Italia si erano verificati altri episodi analoghi. Nel 2014 era successo a Rieti, e allora il tam-tam mediatico che si scatenò per la notizia della gravidanza di una suora di origini salvadoregne costrinse l' ospedale locale a predisporre un servizio di sicurezza per tenere lontani i troppi occhi indiscreti. L' anno dopo a dare alla luce un bambino fu una novizia nelle Marche.

suora suora 3