L'ABORTO E' UN TEMA DI SCONTRO OVUNQUE - MIGLIAIA DI BRASILIANI HANNO MANIFESTATO CONTRO UNA PROPOSTA DI LEGGE, PROMOSSA DA UN INFLUENTE GRUPPO EVANGELICO, CHE EQUIPARA L'ABORTO ALL'OMICIDIO E IMPONE FINO A 20 ANNI DI PRIGIONE PER L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DOPO 22 SETTIMANE, ANCHE IN CASO DI STUPRO - ORA IN BRASILE, L'ABORTO È CONSENTITO SOLO IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE, RISCHIO PER LA MADRE O PROBLEMI AL FETO E CHI TRASGREDISCE RISCHIA FINO A 4 ANNI DI CARCERE…

(ANSA-AFP) - RIO DE JANEIRO, 14 GIU - Migliaia di brasiliani hanno manifestato ieri in diverse città contro una proposta di legge all'esame del Congresso che equipara l'aborto all'omicidio e impone pene fino a 20 anni per l'interruzione della gravidanza dopo 22 settimane, anche in caso di stupro. I potenti legislatori conservatori hanno inviato il disegno di legge direttamente alla Camera dei deputati mercoledì, evitando la discussione nelle commissioni e provocando l'indignazione dei gruppi progressisti.

"Essere figlia non è essere madre", hanno scandito i manifestanti a Rio de Janeiro, ma anche a San Paolo, Brasilia e Florianopolis, secondo le immagini diffuse sui social network e dai media. I deputati "difendono il diritto del feto, ma non il diritto di una ragazza di rifiutarsi di portare avanti una gravidanza frutto di uno stupro", ha dichiarato l'attivista Vivian Nigri, che si è unita alla manifestazione a Rio de Janeiro.

In Brasile, l'aborto è consentito solo in caso di stupro, rischio per la madre o problemi al feto. L'attuale legge non prevede inoltre alcun termine di prescrizione quando la gravidanza è il risultato di uno stupro. A parte queste eccezioni, l'aborto è punibile con una pena detentiva fino a 4 anni.

La proposta di legge, promossa da un influente gruppo evangelico, descrive come "omicidio" qualsiasi aborto praticato dopo le 22 settimane di gravidanza, quando il feto è considerato vitale al di fuori dell'utero, anche in caso di stupro.

Se l'aborto viene praticato dopo la 22a settimana, la nuova legislazione prevede una pena da 6 a 20 anni, il doppio di quella prevista per uno stupratore. Questo può colpire soprattutto le ragazze e le giovani vittime di stupro, che spesso non osano parlare dell'accaduto o non rilevano i segni della gravidanza fino a qualche tempo dopo. Non è ancora stata fissata una data per il voto alla Camera dei deputati.

