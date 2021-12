UN'ACCUSA CHE FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI - I PUBBLICI MINISTERI DEL PROCESSO A GHISLAINE MAXWELL HANNO ANNUNCIATO A SORPRESA CHE INTENDONO SOSPENDERE IL PROCESSO - I PASSI FALSI DEL GOVERNO SONO STATI MOLTI: LE VITTIME SONO ARRIVATE IMPREPARATE AL CONTROINTERROGATORIO, I PERSONAGGI DI ALTO PROFILO ACCUSATI DI AVER COSPIRATO CON EPSTEIN NON SONO STATI CHIAMATI A TESTIMONIARE E...

Ghislaine Maxwell è sotto processo, ma il caso ha sempre riguardato qualcosa più di lei. Nel tentativo di mettere la disgraziata ereditiera britannica dietro le sbarre possibilmente per 80 anni, i pubblici ministeri mirano a riparare i fallimenti seriali del sistema giudiziario per punire i crimini del suo partner: il defunto pedofilo Jeffrey Epstein. Ecco perché è scioccante e tragico che il caso dell'accusa contro Maxwell appaia molto più debole di quanto molti si aspettassero.

L'elenco dei passi falsi dell'accusa è lungo. Le vittime sono apparse impreparate al controinterrogatorio. I co-cospiratori di alto profilo non sono ancora stati chiamati a testimoniare sul presunto ruolo di Maxwell nell'operazione di traffico sessuale di minori di Epstein. Martedì, i pubblici ministeri hanno sbalordito i giornalisti nella sala di osservazione del tribunale annunciando che il governo intende sospendere il caso prima di venerdì, settimane prima del previsto.

Prima che il processo si aprisse, mi consideravo tra i pessimisti che si aspettavano che il caso non fornisse un resoconto completo dei presunti crimini di Epstein o non esponesse gli uomini potenti che avrebbero partecipato al suo stile di vita depravato. Il mio punto di vista ha tenuto per tutto il processo. Sono rimasto costernato, ad esempio, che la dichiarazione di apertura del pubblico ministero Lara Pomerantz sia durata 35 minuti. Sono stato anche deluso dal fatto che i pubblici ministeri non abbiano prima chiamato una presunta vittima come primo testimone e invece si siano rivolti al pilota di Epstein, Larry Visoski. La percezione nella sala di osservazione era che Visoski avesse testimoniato più come un testimone della difesa, affermando di non aver mai visto atti sessuali con ragazze minorenni o attività sessuale sugli aerei di Epstein.

La testimonianza delle presunte vittime di Maxwell è stata straziante. Martedì, la terza accusatrice ha testimoniato che Epstein ha abusato di lei sessualmente più di cento volte da quando aveva 14 anni. La donna, identificata con il suo nome Carolyn, ha raccontato che Maxwell programmava spesso i suoi massaggi con Epstein e una volta la palpeggiava mentre era nuda e diceva che aveva «un gran corpo per il signor Epstein e i suoi amici». (Carolyn ha detto che Maxwell sapeva che lei era sotto l'età del consenso). In un momento straziante, Carolyn è crollata e ha detto: «la mia anima è spezzata» a causa del presunto abuso di Maxwell.

Sfortunatamente, i pubblici ministeri non hanno dato seguito al racconto e hanno chiesto a Carolyn di nominare gli amici di Epstein. La testimonianza straziante di Carolyn è stata anche minata da un'apparente mancanza di preparazione da parte dell'accusa. Durante il controinterrogatorio, uno degli avvocati di Maxwell, Jeffrey Pagliuca, ha rivelato incongruenze nei precedenti commenti di Carolyn sul caso. Pagliuca ha notato che Carolyn non ha menzionato il nome di Maxwell una volta durante la sua prima intervista con l'FBI nel 2007. Né Carolyn ha incluso il nome di Maxwell nelle successive cause che ha intentato contro Epstein e la presunta cospiratrice Sarah Kellen. Ecco come si è svolto uno dei tesi scambi:

Pagliuca: Le tue due cause legali che coinvolgono Jeffrey Epstein e Sarah Kellen non dicono nulla sulla signora Maxwell; corretto?

Caroline: Esatto.

Pagliuca: La tua testimonianza di deposizione nel 2009 non dice nulla sulla signora Maxwell, a parte le due parole che ha letto la signora Comey, giusto?

Caroline: Esatto.

Ovviamente, l'assenza del nome di Maxwell non significa che la storia di Carolyn non sia vera. Le vittime di abusi sessuali o stupri spesso cambiano le loro storie mentre elaborano il trauma. Questo fatto è spesso usato dagli avvocati difensori per minare la testimonianza di una vittima. Ma i pubblici ministeri avrebbero dovuto preparare Carolyn ad affrontare la questione a testa alta.

Una dinamica simile si è verificata la scorsa settimana durante la testimonianza di una vittima identificata come Jane. Un altro avvocato di Maxwell, Laura Menninger, ha spinto Jane a commentare il motivo per cui la sua testimonianza differiva dalle sue precedenti interviste con l'FBI. Jane sembrava scossa dalle domande, ad un certo punto ha sostenuto che l'FBI aveva trascritto in modo errato i suoi commenti. Martedì, il governo ha subito un'altra imbarazzante battuta d'arresto quando la difesa di Maxwell ha rivelato che Jane ha chiamato suo fratello, anche lui testimone dell’accusa nel processo, e si è lamentata del controinterrogatorio. È una possibile violazione delle regole del giudice, e ora suo fratello non testimonierà più.

L'asse più debole nel caso dell'accusa, tuttavia, è stata la mancanza di testimonianze dalla cerchia più ristretta di Epstein. I pubblici ministeri non hanno chiamato l'accusatrice di alto profilo di Epstein, Virginia Roberts Giuffre, al banco dei testimoni, anche se il suo nome è stato più volte citato da altri testimoni. Nel frattempo, il controverso accordo di non processo di Epstein del 2007 elencava quattro presunti co-cospiratori: Sarah Kellen, Adriana Ross, Lesley Groff e Nadia Marcinkova (e il nome di Maxwell non era incluso). Queste donne plausibilmente potrebbero testimoniare sul ruolo di Maxwell nella presunta operazione di traffico sessuale. Perché il governo non ha ottenuto la loro collaborazione contro Maxwell? E se le donne non hanno collaborato, perché il governo non ha accusato anche loro? (Le donne hanno negato ogni accusa.) È possibile che il governo ne chiami una o più prima di mettersi a riposo.

Naturalmente, è impossibile prevedere come decideranno i membri della giuria, soprattutto perché le telecamere nella sala di osservazione non mostrano i loro volti. Ma data la posta in gioco del processo, il governo sperava sicuramente di aprire e chiudere il caso. Avevano più di 500 giorni per prepararsi, ma non l'hanno fatto.

