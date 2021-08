L'AFGHANISTAN COME NON LO AVETE MAI VISTO - ESCE IN INGHILTERRA UN LIBRO FOTOGRAFICO CHE RACCONTA IL VIAGGIO SU UNA LAND ROVER DI CHRISTOPHER BALFOUR - LO SCRITTORE VI APPRODO' NEL 1955 E INSIEME ALLA SUA SQUADRA IMMORTALO' I PAESAGGI, ANCORA SPOGLI DI EDIFICI, GLI ABITANTI, CONTADINI E PESCATORI, I MONUMENTI NON ANCORA DISTRUTTI DAI TALEBANI - UN PAESE RIMASTO IMMUTATO PER QUASI SEI SECOLI CHE ALLORA... - FOTO

afghanistan, 1955

In un affascinante libro di 120 pagine, lo scrittore di viaggi Christopher Balfour rivela un lato del paese che pochi riconosceranno, non toccato dai tempi moderni e decenni di disordini.

Le fotografie catturano la gente del posto impegnata nella vita domestica in uno splendido paesaggio rimasto immutato per sei secoli: un'immagine che mostra un uomo che regge due pesci che aveva pescato nel vicino fiume.

afghanistan, 1955 2

In un'altra immagine, Balfour ha catturato un vasto tempio e una delle due statue di Bamayan: un'enorme figura di Buddha scolpita a centinaia di metri di altezza in una parete rocciosa, distrutta dai talebani nel 2001.

Altre immagini mostrano un uomo che trascina balle di fieno sulla schiena, un contadino che semina il suo campo usando due mucche per trainare i macchinari e un accampamento nel deserto con cammelli per il trasporto.

afghanistan, 1955 3

Le immagini sono state pubblicate nel nuovo libro “Afghanistan in tempo di pace: un viaggio del 1955 nella pianura di Boharak” di Christopher Balfour ed è pubblicato da Tricorn Books.

Una squadra di Cambridge si è recata via terra nel paese montuoso che è l'Afghanistan e ha trovato un luogo in gran parte immutato e non toccato dalla vita moderna dell'epoca. Entrarono a Kabul e viaggiarono attraverso il paese, esplorando la splendida campagna rurale.

afghanistan, 1955 4

Le fotografie del team mostrano che hanno viaggiato a Bamiyan, un'antica città famosa per le nicchie vuote sulle colline che un tempo ospitavano le gigantesche statue di Buddha fatte saltare in aria dai talebani.

Nel 2015, l'Afghanistan ha tentato di promuovere il turismo nell'area in quanto è considerata una rara oasi di tranquillità che è stata in gran parte risparmiata dallo straziante conflitto che affligge il resto dell'Afghanistan.

Gli esploratori raggiunsero persino la remota valle di Boharak e si accamparono lungo il fiume Zardeh. In tutto il libro, tengono un diario dei loro viaggi e dei luoghi che raggiungono, nonché delle prestazioni e delle riparazioni fatte alla Land Rover durante il viaggio.

afghanistan, 1955 5

«Nel 1955, l'Afghanistan era nel mezzo dei quarant'anni di governo pacifico di re Zahir Shah», scrive Christopher.

«Dopo che il suo benvoluto padre, Nadir, fu assassinato nel 1933 dopo soli quattro anni al potere, Zahir fu nominato re all'età di diciannove anni».

«Il cugino di Nadir, Amanullah, fu esiliato in Italia nel 1929. Ciò fu dovuto ai suoi impopolari tentativi di modernizzazione dopo i suoi viaggi in Europa». Mohammed Zahir Shah fu l'ultimo re dell'Afghanistan, regnando fino alla sua deposizione nel 1973. Durante la seconda guerra mondiale e in seguito, il re contribuì a guidare il paese verso la neutralità.

afghanistan, 1955 6

Il leader popolare era dietro a molte riforme politiche e sociali, compresi i tentativi di migliorare la condizione delle donne e le riforme che prevedevano un parlamento, elezioni e una stampa libera. Fu rovesciato mentre era in vacanza in Italia nel 1973 da un colpo di stato organizzato dal cugino ed ex primo ministro Mohammed Daoud Khan.

L'ex re è rimasto in esilio fino al 2002, quando è tornato in Afghanistan ed è stato insignito del titolo di Padre della Nazione. È morto nel 2007 e il suo lungo regno è stato segnato dalla pace nel paese che è stata persa in seguito ed è spesso guardato con nostalgia dagli afghani.

afghanistan, 1955 7

Balfour continua: «Accolta con favore dalle autorità afgane a Kabul, la squadra di Cambridge aveva viaggiato via terra attraverso il paese montuoso. È stato stabilito che avrebbero potuto visitare Badakshan e dopo un'ospitalità molto apprezzata, hanno raggiunto la valle di Boharak».

«Sono stati invitati ad accamparsi lungo il fiume Zardeh. Per tre settimane la gente del posto si è comportata come un gentile padrone di casa spiegandoci il loro modo di vivere. All'epoca l'Afghanistan era molto simile a come l'aveva descritto Marco Polo sei secoli prima».

afghanistan, 1955 19

«Nessun edificio visibile. Erba e alberi rigogliosi. Aria così pura e salubre da curare tutte le malattie. La squadra ha ricevuto una Land Rover OUE 271 da Rover che non ha mai "mancato di procedere" attraverso undici paesi».

afghanistan, 1955 18

Pubblicato da Tricorn Books, Afghanistan in un tempo di pace: un viaggio del 1955 nella pianura di Boharak in una veterana Land Rover di Christopher Balfour.

