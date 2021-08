L'AFGHANISTAN CROLLA E KAMALA PARLA DELLO SHOPPING DI NATALE! - LA VICEPRESIDENTE USA, DA SINGAPORE, TIENE UN IMPORTANTE DISCORSO DI POLITICA ESTERA IN CUI INVITA LE PERSONE AD ACQUISTARE OGGI GIOCATTOLI E REGALI PERCHE' LA PANDEMIA POTREBBE RITARDARNE LA CONSEGNA - KAMALA SI E' SOFFERMATA ANCHE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kamala Harris ha discusso dello shopping natalizio e del cambiamento climatico, ma non ha menzionato l'attuale crisi in Afghanistan durante il suo importante discorso di politica estera lunedì, prima che la sua partenza da Singapore fosse misteriosamente ritardata di tre ore.

La Harris doveva recarsi in Vietnam alle 16:00 ora locale per l'ultima tappa del suo viaggio in Asia. Ma i giornalisti che viaggiavano con il vicepresidente sono stati riportati nelle loro stanze d'albergo senza spiegazioni e trattenuti lì fino alla partenza di Harris alle 18:42 ora locale, quasi due ore e 45 minuti dopo che era prevista la partenza.

L'ufficio di Harris non ha offerto una spiegazione per il ritardo. Il suo portavoce Symone Sanders ha semplicemente detto: «L'hai vista salire sull'aereo. Sta bene, va tutto bene».

Il viaggio della vicepresidente - il suo secondo all'estero - è stato dominato da domande sull'Afghanistan e la conquista dei talebani anche se Harris ha lottato per rimanere sul messaggio, sottolineando gli Stati Uniti come leader globale e parlando di questioni commerciali in Asia.

La sua tappa in Vietnam sta iniziando sotto la stessa nuvola di polemiche. Critiche alla Harris per essere stata sorda nell'andare avanti con la sua visita mentre le forze americane lottano per evacuare decine di migliaia di persone da Kabul.

La crisi ha suscitato paragoni con il trauma del 1975 a Saigon, quando gli elicotteri americani trasportarono gli sfollati finali dal tetto dell'ambasciata, mentre le truppe Viet Cong avanzavano.

L'ultimo giorno del vicepresidente a Singapore l'ha vista enfatizzare le questioni commerciali e discutere dello shopping natalizio mentre i leader globali si preparavano a chiedere al presidente Joe Biden di ritardare la scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan.

Harris, rivolgendosi a una tavola rotonda di leader aziendali prima del suo discorso, ha avvertito che il cambiamento climatico e la pandemia hanno contribuito ai problemi della catena di approvvigionamento e ha suggerito ai genitori di prendere in considerazione l'idea di ricevere regali di Natale ora.

«Le storie che ora stiamo ascoltando sull'avvertimento che se vuoi avere giocattoli di Natale per i tuoi bambini, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a comprarli, perché il ritardo potrebbe essere di molti, molti mesi», ha detto.

«Quindi su tutta la linea, le persone stanno vivendo il problema. E, naturalmente, la crisi climatica sta alimentando molto questo. I tifoni più forti hanno interrotto le rotte di navigazione e l'innalzamento del livello del mare minaccia le infrastrutture portuali, per esempio. Quindi questi sono i molti problemi che stanno causando queste interruzioni».

Il vicepresidente, che domenica ha dato il via al suo tour asiatico di una settimana, ha anche rivolto un duro rimprovero alla Cina per le sue incursioni nel Mar Cinese Meridionale, avvertendo che le sue azioni equivalgono a "coercizione" e "intimidazione" e affermando che gli Stati Uniti sosterranno gli alleati nella regione contro l'avanzata di Pechino.

Ma ancora una volta ha schivato la questione internazionale più pesante del momento: l'Afghanistan. Harris è stata criticata negli Stati Uniti per il suo silenzio sulla questione, lasciando le osservazioni a personaggi come Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale; il segretario alla Difesa Lloyd Austin; e Joe Biden stesso.

