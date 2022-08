22 ago 2022 18:19

L'ALGORITMO DI GOOGLE È TALMENTE INTELLIGENTE CHE NON DISTINGUE TRA UN PADRE PREMUROSO E UN PEDOFILO - ROBE DA PAZZI NEGLI STATI UNITI: UN UOMO È STATO INDAGATO PER PEDOFILIA PER AVER INVIATO VIA MAIL LE FOTO DEI GENITALI INFIAMMATI DEL FIGLIO - GOOGLE AVEVA SEGNALATO IL CONTENUTO COME MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO: ANCHE DOPO ESSERE STATO SCAGIONATO, L'UOMO NON PUÒ RIAPRIRE IL PROFILO: HA PERSO DIECI ANNI DI FOTO E LA PROPRIA CASELLA MAIL, PER "UNA GRAVE VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI GOOGLE" CHE NON HA MAI COMMESSO...