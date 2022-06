UN'ALTRA SLINGUAZZATA DELLA MADONNA! - SUL PALCO DEL GAY PRIDE DI NEW YORK STRUSCIATINE LESBO TRA LA RAPPER TOKISCHA E MADONNA, CHE HA COSÌ REPLICATO IL CELEBRE BACIO CON BRITNEY SPEARS NEL 2003 - STAVOLTA SIAMO PERSINO ANDATI OLTRE, CON L’ARTISTA DOMINICANA CHE SI È INGINOCCHIATA E HA POGGIATO LA FACCIA SOPRA L’INGUINE DI "LADY CICCONE", PRIMA DI URLARE: "È UN LAVORO DURO, MA QUALCUNO DEVE PUR FARLO!” - FOTO E VIDEO PICCANTINE

“Ops I dit it again!” Dopo il celebre bacio con Britney, di recente bissato, Madonna ci riprova con un’altra collega. Questa volta l’onore è toccato alla rapper Tokischa. E quale miglior occasione del Gay Pride?

La regina del pop si è esibita Giovedì sera, in concerto al Terminal 5 di New York City per celebrare il mese del pride. La cantante di “Vogue” e Tokischa, 26 anni, hanno condiviso il palco interpretando un remix di "Hung Up”.

Le due hanno iniziato a ballare fino a quando non è scoccato il bacio, che ha ricordato quello scambiato dalla Ciccone con la Spears durante l’esibizione agli MTV Video Music Awards del 2003.

Un’effusione decisamente meno castigata, ma a Tokischa non è bastato e ha fatto molto di più. L’artista dominicana si è inginocchiata e ha poggiato la faccia sopra l’inguine di Madonna, spingendo la cantante di "Vogue" ad esclamare: "È un lavoro duro, ma qualcuno deve pur farlo!”.

Tokischa è un'artista che tenta di scardinare gli stereotipi, attestandosi come un simbolo di “libertà sessuale, desiderio omosessuale e femminismo radicale”, come l’ha definita la rivista Rolling Stones.

Una parata di star

Non solo Tokischa, Madonna ha festeggiato il Pride anche in compagnia di altri celebri ospiti . La pop star ha infatti duettato con il rapper Saucy Santana in un mash-up d di "Material Girl. Madonna è stata poi raggiunta sul palco da alcune drag queen molto popolari negli Stati Uniti, tra cui il conduttore RuPaul's di Drag Race, Bob the Drag Queen, nonché Pixie Ventura e Violet Chachki, che hanno eseguito con lei "Justify My Love”.

Per concludere in bellezza il concerto è stata la volta di David Banda, figlio adottivo della pop star oggi 16enne e artista poliedrico, il ragazzo è infatti calciatore, ballerino, cantante, musicista e chi più ne ha più ne metta. David, icona gender fluid che ama rispolverare gli abiti iconici di mamma Madonna, ha intonato con lei le hit della compilation “Celebration”.

