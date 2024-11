L'ALTRO VINCITORE: ELON MUSK – IL MILIARDARIO IMPASTICCATO DI KETAMINA HA TRASCORSO LA NOTTE ELETTORALE CON DONALD TRUMP A MAR-A-LAGO. POI IL SUDAFRICANO HA ESULTATO PER LA VITTORIA DEL TYCOON PUBBLICANDO LA FOTO DI UN RAZZO SPAZIALE CHE DECOLLA: “IL FUTURO SARÀ FANTASTICO" – PER “MR TESLA” È PRONTO UN RUOLO NELLA FUTURA AMMINISTRAZIONE DI THE DONALD – IL POST DI MUSK CHE RICHIAMA ALL’IDEOLOGIA ESTREMISTA QANON HA FOMENTATO SUI SOCIAL I SUPREMATISTI TRUMPIANI…

MUSK POSTA UN RAZZO, 'IL FUTURO SARÀ FANTASTICO'

TWEET DI ELON MUSK PER LA VITTORIA DI DONALD TRUMP

(ANSA) - Elon Musk esulta per la quasi vittoria di Donald Trump. "Il futuro sarà fantastico", ha scritto l'uomo più ricco del mondo su X pubblicando la foto di un razzo che decolla.

MUSK SU X ESULTA PER TRUMP, 'GAME, SET AND MATCH' ++

(ANSA) - "Game, set and match", gioco, set e partita: così Elon Musk, sostenitore di Donald Trump, esulta su X a questo punto dello scrutinio nelle elezioni Usa.

MUSK A MAR-A-LAGO CON TRUMP NELLA NOTTE ELETTORALE

(ANSA) - Elon Musk trascorrerà la nottata elettorale a Mar-a-Lago insieme a Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il miliardario sarà alla cena ristretta dell'ex presidente e seguirà con lui i risultati dei primi Stati che chiuderanno i seggi.

MUSK: “GIOCO, PARTITA, INCONTRO”. E SUI SOCIAL I SUPREMATISTI ESULTANO

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

TWEET DI ELON MUSK PER LA VITTORIA DI DONALD TRUMP

Si definiscono “bravi ragazzi”, ma nessuno di loro sembra avere il senso dell’ironia come il Joe Pesci del film di Martin Scorsese. Sono i gruppi di destra sostenuti da Donald Trump, i miliziani che su Telegram si sono scambiati anche ieri, mentre milioni di americani votavano, informazioni e dritte su come presidiare i seggi, intimidire i potenziali elettori democratici e costruire la strada per la vittoria, che ha visto il tycoon avanzare nella notte.

Nelle stesse ore Elon Musk, proprietario di X e sostenitore di Trump, ha pubblicato sul suo account un video che richiama all’ideologia estremista QAnon, nel tentativo di seminare dubbi sulla regolarità del voto.

trump musk

La clip conteneva la voce di Trump e mostrava le lettere “Patrioqts”, giocando sulla “Q” cara ai seguaci del movimento QAnon, che da anni diffonde notizie false per istigare alla violenza contro Washington. Con l’arrivo delle prime notizie positive, Musk ha pubblicato un video celebrativo del tycoon, con il «conto alla rovescia» sulle note degli Europe e un Trump con occhi di laser.

«Gioco, partita, incontro», ha poi scritto. Se su X basta l’account di Musk, seguito da più di 200 milioni di utenti, su Telegram servono molte più voci. Ma non mancano. Nell’ultimo mese i messaggi negazionisti e d’odio sulla piattaforma sono aumentati del 320 per cento.

«Il giorno - ha scritto un rappresentante in Ohio dei Proud Boys, la milizia coinvolta nell’insurrezione del 6 gennaio 2021 - in cui restare neutrali non sarà più possibile si sta avvicinando velocemente». «O vi schiererete con la resistenza - aveva aggiunto - o vi inginocchierete e accetterete il giogo della tirannia e dell’oppressione». I messaggi, raccolti dal New York Times che sostiene di averne analizzati più di un milione, sono stati postati su Telegram.

[...]

ELON MUSK AL COMIZIO DI TRUMP AL MADISON SQUARE GARDEN - FOTO LAPRESSE

I gruppi, che hanno in tutto più di mezzo milione di partecipanti, sono attivi in decine di Stati, tra cui quelli considerati decisivi per la vittoria finale, come Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, North Carolina e Michigan. I messaggi sono un condensato psicotico di odio e teorie complottiste. Più di quattromila post hanno incoraggiato i membri a passare all’azione, partecipando a meeting di gruppi locali e alle manifestazioni di protesta, o facendo donazioni.

Molti gli inviti a prepararsi per la violenza, anche in zone insospettabili. In New Hampshire, un canale Telegram ha chiesto ai membri di interrogare gli scrutatori sui metodi usati per il conteggio dei voti per corrispondenza. I seguaci di un gruppo in Georgia sono stati esortati a partecipare alle riunioni del consiglio elettorale per imporre limiti al voto per posta.

elon musk 3

In New Mexico hanno chiesto di monitorare i seggi con telecamere, presentare denunce alla polizia e, se necessario, essere pronti a «combattere come dannati». «Questa è la vostra occasione», ha scritto uno in Pennsylvania. [...]

elon musk al comizio di trump madison square garden new york