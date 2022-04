30 apr 2022 08:50

L'AMORE NON E' FACILE MA NEANCHE FUCILE - A CALTAGIRONE, IN PROVINCIA DI CATANIA, UN RAGAZZO DI VENTI ANNI È STATO ARRESTATO PER AVER FERITO A UN BRACCIO UN RIVALE IN AMORE CON UN COLPO DI FUCILE DURANTE UN INCONTRO PER "REGOLARE I CONTI" - I DUE SI SAREBBERO DATI APPUNTAMENTO PER AFFRONTARSI FACCIA A FACCIA, MA IL 20ENNE SI È PRESENTATO ARMATO E HA SPARATO A BRUCIAPELO...