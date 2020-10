L'ANACONDA TRA NOI – VIDEO: UN IMMIGRATO PASSEGGIA PER RIETI CON I PANTALONI E LE MUTANDE CALATE COME SE NULLA FOSSE – IL FILMATO DIFFUSO SUI SOCIAL CON I PASSANTI CHE LO INSULTANO E LUI CHE CONTINUA TRANQUILLO A CAMMINARE COME SE NULLA FOSSE…

VIDEO: IMMIGRATO SENZA PANTALONI E MUTANDE CAMMINA IN CENTRO

https://www.liberoquotidiano.it/video/italia/24953020/rieti-immigrato-senza-pantaloni-mutande-cammina-centro-video-degrado-immagini-forti.html

Da www.liberoquotidiano.it

Città allo sbando. Non solo per il coronavirus. Ma anche per l'emergenza immigrazione, in certi casi assolutamente fuori controllo. Come dimostra, per esempio, questo video. Siamo a Rieti, in pieno centro, dove un immigrato cammina in strada, tra le persone, senza pantaloni e senza mutande.

Mentre lo fa, raccoglie gli insulti dei passanti, alcuni anche a sfondo razzista. Restano però le immagini, sconcertanti, del centro di una meravigliosa città come Rieti costretta a vivere in questo tipo di degrado, impressionante e inaccettabile.

