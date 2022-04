12 apr 2022 13:28

C'È ANCHE UN COVID CHE CI FA BENE - UN ROMANO DI 56 ANNI È STATO ARRESTATO CON UN CHILO DI PANETTI DI HASHISH MARCHIATI CON LA SCRITTA "COVID", UNA SORTA DI BRAND IDENTIFICATIVO DEL LOTTO DA CUI PROVENIVA QUELLA PARTITA DI DROGA E DEL PUSHER CHE L'AVEVA ACQUISTATA PER RIVENDERLA IN UNA DELLE PIAZZE DI SPACCIO TRA LA CAPITALE E IL LITORALE - UNA VENTINA DI GIORNI FA ERANO FINITI IN CARCERE NOVE PERSONE, ALCUNE DI NAZIONALITÀ ITALIANA ALTRE ALBANESE, ATTIVE NELLA ZONA DI ACILIA...