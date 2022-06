M'AR-RIZZO CON LA DONATO! IL SEGRETARIO DEL PARTITO COMUNISTA MARCO RIZZO HA ANNUNCIATO CHE A PALERMO SOSTERRA' L'EX LEGHISTA E NO VAX FRANCESCA DONATO - "ESSERE UN EX LEGHISTA E' UN MERITO. PERCHE' SE VANNO NEL PD DIVENTANO BRAVI, SE SI METTONO CONTRO IL MAINSTREAM RESTANO CATTIVI?" - "IO ROSSOBRUNO? LO E' IL PD..." - LA BORDATA A FRATOIANNI CHE STRINGE LE MANI A LETTA

Il segretario del Partito comunista, Marco Rizzo, ha annunciato che a Palermo sosterrà la candidatura a sindaco dell'europarlamentare ex Lega, No Euro e No Vax, Francesca Donato.

Ma come nasce questa cosa?

«Beh, la vicenda della guerra, che noi non vogliamo, influisce. E poi anche l'alternatività al carrozzone di centrodestra e centrosinistra è importante».

Scusi ma Donato viene dalla Lega, era con Salvini fino a poco fa.

«Essere un ex leghista è un merito, se n'è andata, ha fatto bene no? Poi scusi, quando i leghisti se ne vanno nel Pd o affini diventano bravi, se si mettono contro il mainstream allora restano cattivi».

Ma Donato non è di sinistra.

«I suoi contenuti sono di sinistra, oggi, per quello che dev'essere la sinistra».

Starà mica lavorando alla Quarta via? Sovranisti, destre contro il sistema, assieme ai "suoi" comunisti.

«Il Pc ha come obiettivo il potere dei lavoratori, non di entrare a tutti i costi in Parlamento, certo se c'è la possibilità mica siamo stupidi».

Con che programma?

«Lavoro, libertà e lotta alla guerra e in questo caso, mi riferisco a Donato, mi pare ci siano queste caratteristiche».

Ma un comunista non dovrebbe restare nell'alveo della sinistra?

«Quell'alveo lì è stato profondamente tradito dal Pd: alfieri del capitalismo, della finanza, dell'atlantismo, della globalizzazione. C'è una ferità non rimarginabile rispetto a questo tradimento».

Ci sono altre formazioni anche comuniste che però non guardano dall'altra parte come fa il Pc.

«Ma sono tutte lì per la proprietà transitiva, guardi Fratoianni, parla di temi di guerra, lavoro, poi alla fine stringe le mani di Letta».

Sarà mica rossobruno, Rizzo?

«Il rossobrunismo è un'invenzione, è il Pd che è rossobruno. Comunque, lo scriva: siamo con Donato a Palermo, con Mattia Crucioli a Genova, con Marco Adorni a Parma, ci sono liste con falce e martello a Pistoia e Gaeta. Siamo una formazione politica non comprabile da nessuno. Le elezioni amministrative non sono il miglior terreno su cui misurare la nostra forza, sono quelle Politiche che contano davvero».

