L'ARMA A DOPPIO TAGLIO DEL PUZZONE - TRUMP PROMETTE L'ARRIVO DEL VACCINO ENTRO META' DI OTTOBRE SPERANDO DI POTERSI APPUNTARE LA MEDAGLIA AL PETTO PRIMA DELLE ELEZIONI - MA IN OGNI CASO SARA' UNA CATASTROFE: SE DOVESSE RIUSCIRCI LA GENTE NON SI FIDEREBBE DI FARSI UN VACCINO PARTORITO IN COSI' POCO TEMPO. SE DOVESSE FALLIRE, IL TYCOON SAREBBE SPACCIATO...

Il presidente Donald Trump ha promesso che un vaccino contro il coronavirus sarà approvato entro poche settimane, sperando di poter puntare a ottobre.

In corsa per raggiungere Joe Biden nei sondaggi e con gli elettori che lo incolpano per una risposta insufficiente nell'epidemia di coronavirus, il presidente vuole che il vaccino sia una spilletta da appuntarsi al petto. Ma le tempistiche ipotizzate da Trump hanno fatto saltare sulla sedia Biden che pensa che un vaccino approvato dal presidente sia solo una pericolosa trovata in vista dell’elezione

«Forniremo un vaccino sicuro ed efficace entro la fine dell'anno - e potrebbe essere molto, molto presto» ha detto Trump a una manifestazione elettorale a Mosinee, nel Wisconsin.

Ma la promessa di Trump di un vaccino in poche settimane, una tempistica molto più ambiziosa di quella dei produttori dei vaccini, rischia di mettere in imbarazzao l’amministrazione Trump se non riuscirà a rispettare la tempistica. Ma c’è un altro problema: un vaccino fornito in questo clima potrebbe portare la gente a non fidarsi e, alla fine, a snobbare il farmaco.

Lanciare un vaccino Covid-19 prima delle elezioni, soprattutto senza test accurati, potrebbe portare molti americani a concludere che la sua approvazione sia legata al calendario politico, rifiutando la vaccinazione.

E se la Food and Drug Administration concedesse l'autorizzazione per un'iniezione che si rivela inefficace, coloro che si vaccinano potrebbero rimanere inconsapevolmente vulnerabili alle infezioni.

«Mi fido dei vaccini, mi fido degli scienziati, ma non mi fido di Donald Trump», ha detto Biden durante un briefing sul Covid-19. Trump ha risposto accusando Biden di portare avanti teorie no vax. Se un vaccino non viene approvato prima del giorno delle elezioni, a Trump verrà negata una vittoria politica e sarà incolpato di aver fatto promesse che non poteva rispettare.