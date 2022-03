L'ARMA SEGRETA CONTRO LA RUSSIA? IL TEMPO - LA GUERRA LAMPO IMMAGINATA DA PUTIN E' RIMASTA IMPANTANATA NEL FANGO, L'ARMATA "ROTTA" FIACCATA DALLA RESISTENZA UCRAINA - LE SANZIONI STANNO FACENDO MALISSIMO A MOSCA: SI STIMA CHE CANCELLERANNO 30 ANNI DI CRESCITA ECONOMICA RUSSA - SECONDO GLI USA, IN CASO DI CONFLITTO PROLUNGATO L'UCRAINA DOVRA' PREPARSI AD ALTRE ATROCITA'...

Dagotraduzione dal Daily Beast

vladimir putin 3

Quanto dura una notte se sei rannicchiato sotto una coperta sul pavimento di una stazione della metropolitana, tenendo il tuo bambino tra le braccia mentre missili e bombe riducono la città sopra la tua testa in macerie?

Quanto dura un giorno senza acqua, cibo, elettricità e via di fuga?

Il tempo ha un significato diverso in una zona di guerra. È più prezioso, più tortuoso, e più infido.

vladimir putin 2

Quando di recente ho parlato con un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano della guerra in Ucraina, il tempo era al centro di ogni suo argomento. Era l'arma segreta degli ucraini e la più grande sfida che loro e i loro alleati hanno dovuto affrontare. Con il tempo le sanzioni contro i russi causeranno un dolore crescente. Con il tempo le crescenti perdite in Ucraina genereranno un'opposizione sempre maggiore a Putin all'interno del suo stesso paese.

Manifestazioni contro la guerra

Il funzionario, una mano premurosa ed esperta della sicurezza nazionale, mi ha sottolineato che dobbiamo trovare un modo per avere pazienza. E ha riconosciuto che i russi lo sapevano ed è per questo che erano così determinati a intensificare gli attacchi, a distruggere le città, a infliggere più dolore ai civili. Perché sapevano che solo se lo avessero fatto avrebbero potuto costringere l'Ucraina al tavolo dei negoziati a condizioni favorevoli. Sapevano anche che più a lungo sarebbe andata avanti questa guerra, più sarebbe diventato sempre più chiaro che la Russia non avrebbe potuto raggiungere i suoi obiettivi e più debole sarebbe diventata la leva negoziale di Mosca.

guerra in ucraina 2

In un certo senso il ruolo del tempo in questo conflitto è stato capovolto. In origine, si prevedeva che un fulmine contro l'Ucraina da parte del massiccio e ben equipaggiato esercito russo avrebbe prodotto una vittoria istantanea. Le città principali sarebbero state prese. Il governo sarebbe stato decapitato e sostituito. La potenza della Russia avrebbe intimidito gli ucraini e i loro vicini.

Ma qui ci stiamo avvicinando al traguardo delle quattro settimane di conflitto. La Russia non ha preso nessuna delle principali città dell'Ucraina. La sua guerra lampo è rimasta bloccata nel fango e fatta a pezzi da truppe ucraine impegnate, piene di risorse e sempre più ben attrezzate. Lo zar sul suo trono vicino alle rive del fiume Moscova è stato sminuito sulla scena mondiale dal presidente del popolo a Kiev, un politico accidentale che ha conquistato il cuore e il sostegno dei cittadini ucraini e del mondo mentre la statura di Putin diventava sempre più piccola e la sua reputazione sempre più ripugnante.

guerra in ucraina 5

La Russia, secondo stime prudenti, ha perso più truppe nelle prime tre settimane di questa guerra di quante ne abbiano perse gli Stati Uniti negli ultimi due decenni nelle loro “guerre per sempre” in Afghanistan e Iraq. Sebbene le stime delle vittime non siano affidabili, sembra solo questione di giorni o settimane prima che il bilancio dei morti superi quello dei dieci anni di guerra in Afghanistan, una guerra così impopolare che contribuì a innescare i cambiamenti e che portò al crollo dell'Unione Sovietica. I rapporti dell'intelligence occidentale suggeriscono che la Russia ha fatto "piccoli progressi" nel raggiungimento dei suoi obiettivi prebellici in Ucraina.

guerra in ucraina 4

Intanto le sanzioni economiche hanno colpito duramente la Russia. Ogni rublo vale meno di un centesimo. Più di 400 aziende hanno annunciato che si sarebbero ritirate dalla Russia o avrebbero ridotto la portata delle loro operazioni. Si stima che le sanzioni cancelleranno 30 anni di crescita economica russa, praticamente tutto ciò che è accaduto dalla caduta dell'URSS in poi. È probabile che più di 10.000 persone siano state arrestate in Russia per aver protestato contro la guerra. L'opposizione pubblica da parte di artisti, media e persino cosmonauti russi nella stazione spaziale internazionale è cresciuta.

guerra in ucraina 2

Ingenti flussi di aiuti militari e finanziari si sono riversati sull’Ucraina dall'Occidente. La scorsa settimana, il presidente Biden ha autorizzato ulteriori significativi trasferimenti di armi. Il Congresso ha autorizzato quasi 14 miliardi di dollari di spesa associata alla guerra, più soldi per dispiegare truppe e forniture militari in Europa e quasi 7 miliardi di dollari in aiuti esteri. Gestire i flussi di aiuti militari occidentali verso l'Ucraina è un'impresa imponente e, finora, è stato un risultato straordinario. In effetti, è stato così vitale per il successo dell'Ucraina contro la Russia che il Cremlino ha iniziato a minacciare di attaccare questi flussi.

guerra in ucraina 2

Finora, le minacce russe di intensificare il conflitto sono state tra le poche iniziative di successo. Le minacce di Putin di una guerra nucleare hanno avuto l'effetto desiderato sull'Occidente, contribuendo a reprimere le discussioni su un coinvolgimento militare occidentale più diretto a sostegno dell'Ucraina. Nei prossimi giorni, i funzionari statunitensi si aspettano che tali minacce aumenteranno, insieme a quelle sull'uso di armi chimiche.

guerra in ucraina 1

I funzionari statunitensi ipotizzano che le minacce di escalation siano una strategia di Putin per forzare un accordo mentre ha ancora una certa influenza. Una guerra prolungata, a questo punto, almeno dal punto di vista dell'alto funzionario del dipartimento di Stato con cui ho parlato, non va a vantaggio di Putin. Questo è il motivo per cui ha sottolineato che è importante lasciare che la strategia di feroce resistenza dia i suoi frutti.

soldato ucraino tra le macerie di kiev

Ma ha capito i rischi. Ci saranno atrocità. Infatti, poiché Putin riconosce di non poter raggiungere né il suo obiettivo di una rapida vittoria né i costi di una lunga guerra urbana, è solo attraverso le atrocità che può sperare di spezzare la volontà del popolo ucraino e spingerlo ad accontentarsi di alcuni termini di cessate il fuoco che i russi potrebbero trovare accettabili. Il problema per l'Occidente è che tali atrocità scateneranno sicuramente una crescente pressione per fare di più per l'Ucraina e, così facendo, aumenteranno notevolmente i rischi di uno scontro militare tra Russia e NATO.

palazzo distrutto a sumy ucraina

La strategia occidentale richiede tempo. I russi sentono che il tempo è una cosa che non possono permettersi. La conseguenza è che in un futuro molto prossimo questa guerra già orribile rischia di diventare ancora più intensa e il numero di persone coinvolte è destinato a salire. È probabile che il bilancio delle vittime cresca molto, molto di più.

Per molti in Ucraina è rimasto pochissimo tempo. E per altri, i minuti e le ore a venire saranno terribilmente difficili. Ecco perché, alla fine, qualunque sia la strategia o i piani sviluppati nelle capitali occidentali, deve essere lasciato interamente agli ucraini decidere se e per quanto tempo devono sopportare i sacrifici della lotta.

palazzo distrutto a kiev

Putin cercherà di spezzare il loro spirito. Finora, non solo non è riuscito a farlo, ma la sua brutalità ha avuto una conseguenza non intenzionale. Apparentemente ha dato al popolo ucraino una volontà ancora maggiore di combattere. La conseguenza? Ogni giorno che passa sembra che la strategia dell'Ucraina e dei suoi alleati stia funzionando. Ogni settimana che passa, aumentano le possibilità che le persone di quel paese assediato ma immensamente coraggioso possano rivendicare questo momento della storia come proprio.