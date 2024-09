E' ARRIVATA L'IA CHE PENSA - OPENAI È PRONTA A LANCIARE "STRAWBERRY", UN AGGIORNAMENTO DI CHATGPT CHE CONSENTE AL PROGRAMMA DI "RAGIONARE" PRIMA DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEGLI UTENTI - GLI ATTUALI MODELLI DI IA FORNISCONO UNA RISPOSTA QUASI ISTANTANEAMENTE, AUMENTANDO LA POSSIBILITÀ DI ERRORI - SI TRATTA DI UN PASSO IN AVANTI VERSO LA COSIDDETTA INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERALE, CHE UN GIORNO POTREBBE REPLICARE E SORPASSARE LE CAPACITÀ UMANE…

openai strawberry

(ANSA) - OpenAI, l'azienda che più di tutte ha reso popolare l'intelligenza artificiale generativa, sarebbe sul punto di svelare il prossimo aggiornamento del suo modello, Gpt. Si chiama Strawberry, e il sito The Information afferma che la compagnia è molto vicina al rilascio, al massimo entro un paio di settimane.

L'interesse intorno al progetto è alto, anche perché da tempo si vocifera come il modello possa compiere attività oggi impossibili a Gpt-4o, ossia "omnia", già capace di generare contenuti e risposte analizzando testi, audio e immagini. OpenAi non ha mai fornito molti dettagli a riguardo, limitandosi a sottolineare come Strawberry sia progettato per "pensare prima di rispondere".

CHATGPT 3

A differenza degli attuali modelli di intelligenza artificiale che forniscono una risposta quasi istantanea, Strawberry impiega un tempo superiore per elaborare le domande in modo più metodico, riducendo potenzialmente le possibilità di errori e migliorando le prestazioni, in particolare le questioni relative a ragionamenti più complessi o che prevedono più fasi. Si tratta se non della realizzazione della cosiddetta Agi, l'intelligenza artificiale generale, di un ulteriore avvicinamento a questa.

chatgpt open ai

Secondo un report di Reuters, OpenAI avrebbe addestrato il modello per offrire risposte migliori per problemi matematici, la codifica, la generazione di strategie di marketing e altro ancora. Si vocifera che Strawberry non rappresenti in realtà un'IA a sé ma una modalità da aggiungere all'attuale ChatGpt, molto probabilmente a pagamento. Gli abbonati a ChatGpt Plus dovrebbero avere accesso al modello Strawberry AI questo autunno. (ANSA).

sam altman chatgpt risposte senza senso date da chatgpt 3 risposte senza senso date da chatgpt 5