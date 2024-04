L'ARTE DELLA SÒLA - LA POLIZIA CANADESE HA ARRESTATO 8 PERSONE PER QUELLA CHE È STATA DEFINITA "LA PIU' GRANDE FRODE ARTISTICA MAI AVVENUTA NEL MONDO": AVREBBERO FALSIFICATO DECINE DI MIGLIAIA DI OPERE DI NORVAL MORRISSEAU, ARTISTA INDIGENO CONOSCIUTO COME "IL PICASSO DEL NORD" - IL PITTORE, MORTO NEL 2007, ERA UN ARTISTA PROLIFICO, CHE NON TENEVA TRACCIA DELLE SUE OPERE, RENDENDOLE FACILE BERSAGLIO PER FRODI E FALSARI - I TRUFFATORI SONO STATI BECCATI DOPO UN'INDAGINE DURATA QUASI 20 ANNI, PARTITA DOPO CHE LO STESSO MORRISSEAU SI ACCORSE CHE…

Estratto dell'articolo di Sara Gandolfi per il “Corriere della Sera”

La polizia canadese, dopo un’indagine durata quasi vent’anni, ha smascherato «la più grande frode artistica mai avvenuta nel mondo». L’innocente protagonista è il pittore Norval Morrisseau, membro della Prima nazione Ojibway Bingwi Neyaashi Anishinaabek, oltre a diversi collezionisti e qualche museo, compreso il prestigioso Smithsonian . Il numero totale di falsi potrebbe superare i 10.000, per un valore di decine di milioni di dollari statunitensi. Marc Chagall lo chiamava «il Picasso del Nord».

Come il collega spagnolo, nel corso della sua carriera Morrisseau ha creato migliaia di opere d’arte: dipinti, disegni, statue, capi di abbigliamento, mobili. Una produzione monumentale e molto apprezzata dai galleristi, […]Ancor più dopo che Morrisseau iniziò a mescolare i simboli del suo popolo all’iconografia cattolica che era stato costretto ad assorbire da bambino, quando fu strappato alla famiglia e obbligato a frequentare una Scuola residenziale a centinaia di chilometri di distanza.

Le suore lo colpivano con cinghie di cuoio, i preti lo violentarono. In quell’inferno, il disegno diventò una tregua. Morrisseau era un artista prolifico, che non teneva traccia delle sue opere ed era noto anche per scambiare dipinti con prodotti di base, come latte e uova. Ciò ha reso il suo catalogo un facile bersaglio per frodi e falsificazioni, […]

Lui stesso si accorse della frode qualche anno prima di morire nel 2007, a 75 anni. Era affetto dal morbo di Parkinson , non riuscì a fornire le prove e la polizia non gli credette. Soltanto in seguito, un pool di agenti guidato da un ex detective della squadra omicidi di Thunder Bay ha avviato un’indagine a tappeto. Finora ha sequestrato più di mille falsi, ma si stima che ce ne siano in circolazione diverse altre migliaia. […]

Solo una delle otto persone accusate della più grande frode artistica di tutti i tempi è stata finora condannata, lo scorso dicembre: Gary Lamont, accusato anche di violenza sessuale su alcune adolescenti, dovrà scontare cinque anni di carcere per aver prodotto e distribuito numerose opere «fake» con la firma di Morrisseau a partire dal 2002. Tra gli imputati in attesa di giudizio figurano anche alcuni familiari dell’artista. […]

