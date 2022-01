L'ASCESA DEI PREDICATORI-INFLUENCER - I SERMONI DEL 35ENNE MICHAEL TODD SONO DIVENTATI UN FENOMENO VIRALE SU INTERNET - IL PASTORE INCARNA UN NUOVO TIPO DI SANTONE, CHE SI MUOVE TRA TIK TOK E INSTAGRAM, INDOSSA ABITI ALLA MODA E DIFFONDE IL VANGELO PER RAGGIUNGERE LE ANIME CHE TRASCORRONO LA MAGGIOR PARTE DELLA LORO VITA DAVANTI AGLI SCHERMI - UN TEMPO I PREDICATORI NON AVEVANO BISOGNO DI FRONZOLI, OGGI INVECE... - VIDEO

Doveva essere un sermone sull'importanza di avere fede nella visione di Dio, anche quando quel compito sembra difficile. Una lezione oggettiva dal libro di Marco, in cui Gesù guarisce un cieco sputandogli negli occhi. Ma è come il pastore Michael Todd ha portato a casa questo messaggio che ha reso il sermone indimenticabile.

Rivolgendosi ai fedeli e a un pubblico in live streaming, Todd ha messo una mano sulla spalla di un adoratore con gli occhi chiusi sul palco prima di emettere uno sbuffo profondo e di sputare catarro due volte nell'altra mano. I sussulti udibili all'interno della Transformation Church, un mega ministero con sede a Tulsa, in Oklahoma, saldamente radicato nella tradizione battista nera, si sono trasformati in pieno clamore quando Todd ha imbrattato la mano sul volto del fedele.

«Il modo in cui hai appena reagito è il modo in cui le persone nella tua vita reagiranno quando Dio sta facendo ciò che serve per il miracolo», ha detto il pastore agli spettatori. Il fatto che l'uomo che suonava alla cieca sul palco si fosse rivelato essere il fratello di Todd, Bentom, non ha reso la dimostrazione del pastore meno rivoltante.

Questa clip ha fatto breccia subito su Internet. «Dio non era affatto vicino a questo», ha ringhiato Shanelle Genai del Root. «Se il tuo pastore ti strofina la saliva in faccia», ha scherzato il reverendo Chuck Currie, un ministro della Chiesa Unita di Cristo, «trova un nuovo pastore». Tuttavia, un discreto numero di persone ha difeso Todd, alcuni adducendo un caso per le proprietà medicinali della saliva e altri adducendo un argomento più ampio per i reati più cattivi che altri pastori hanno commesso contro il loro gregge.

Nel giro di pochi giorni, Todd è prevedibilmente riapparso davanti alla telecamera per scusarsi per il suo esempio «troppo estremo e troppo disgustoso». «Non è mai mia intenzione distrarre gli altri dalla Parola di Dio e dal messaggio di Gesù... anche con le illustrazioni!».

In questo capitolo dell'era di Internet tormentato dal Covid, il 35enne Todd incarna un nuovo tipo di santone: il predicatore-influencer. Nella Carolina del Sud c'è John Gray, approvato da Oprah. In Georgia c'è Jamal Bryant, il figlio di un predicatore diventato leader di una mega chiesa che a volte appare insieme alla sua ex moglie in The Real Housewives of Potomac.

Ma nessuno è così attuale come Todd, il cui secondo libro, Crazy Faith: It's Only Crazy Until It Happens, potrebbe descrivere altrettanto facilmente la sua clip virale. Promuove la famiglia su TikTok e la moda su Instagram. Quando meme come Silhouette Challenge diventano virali, Todd non è solo consapevole; in un sermone sugli "uomini che ancorano le loro famiglie" scoraggia le giovani donne dall'"essere impressionanti" con i loro corpi - una parte che ha incontrato un notevole respingimento da parte delle femministe secolari che avevano a lungo liquidato la chiesa nera come eccessivamente paternalistica. Non è sicuramente il genere di cose che puoi immaginare di sentire da Jesse Jackson.

Per più di un decennio, questi predicatori-influenzatori hanno diffuso il vangelo per raggiungere le anime che trascorrono la maggior parte della loro vita davanti agli schermi. Ed era solo questione di tempo prima che Todd li raggiungesse. «Il principio di ciò che sta facendo è molto, molto difficile», afferma Cean James, 47 anni, leader dei ministeri del sale e della luce di Filadelfia.

Un tempo il predicatore battista non aveva bisogno di molto in termini di fronzoli; lui (di solito un lui) era lo spettacolo: aveva bisogno solo di un po' di organo gospel, un ritornello accattivante e un pizzico di spirito santo per commuovere la folla. Con suo padre come mentore del pulpito, Martin Luther King Jr ha elevato questo stile di elocuzione a un secondo atto storico come icona dei diritti civili e oratore pubblico in tournée. È uno stile in cui i politici neri – non ultimo Barack Obama – spesso cadono quando predicano al coro durante la campagna elettorale. E anche se gli afroamericani rimangono la fascia demografica che più frequenta la chiesa – con un tasso di frequenza del 40% che è quasi 10 punti in più rispetto alla media nazionale, secondo un sondaggio Barna – i giovani neri sono molto indietro rispetto alle generazioni più anziane nel loro impegno settimanale in chiesa.

Ben prima della pandemia, le chiese nere si stavano affrettando a catturare questi brevi intervalli di attenzione con PowerPoint appariscenti, musicalità da studio, display di luci di qualità da concerto e valori di produzione altrettanto elevati. Sempre più spesso, si trovano a confrontarsi con personaggi mainstream come Kanye West, le cui produzioni virali del servizio domenicale hanno solo offuscato ulteriormente il confine tra spirituale e secolare.

I sermoni domenicali di Todd, che lo hanno visto confrontarsi con un'esibizione di qualità Imax, a volte mentre si trovava su un palco pieno d'acqua o sotto una pioggia battente artificiale, sono ambiziosi come qualsiasi cosa si possa vedere su una scena di Las Vegas. I parrocchiani non vogliono solo una lingua d'argento, mani sante e un soffio di fuoco e zolfo. Vogliono sentirlo.

C'è sempre stata un'aspettativa di performance nella chiesa nera. “Conosco storie di predicatori che la Domenica delle Palme guidarono gli asini nei santuari, sperando che gli asini si fossero puliti le viscere prima di salire sul palco”, dice Bill Lamar, pastore della Metropolitan African Methodist Episcopal Church di Washington DC. Lamar non si scusa né scusa il comportamento di Todd. Ma come storico incisivo della Chiesa Nera e delle sue tradizioni di predicazione, sostiene che la tecnologia ha giocato un ruolo sin dagli albori dell'editoria cartacea. «L'unica differenza tra questo giovane [Todd] e gli altri è che ora abbiamo la tecnologia che rende le cose virali».

I social media sono solo un'altra fase. Sono finiti i giorni in cui i pastori se la cavavano scrivendo bestseller e sparpagliando sermoni su CD. La competizione per conquistare anime è diventata più intensa una volta che il Covid ha colpito e le funzioni religiose sono state costrette a passare a una configurazione di solo streaming.

Ma Internet non basta. Un predicatore-influencer deve fare appello in altri modi. L'account Instagram @PreachersNSneakers, che pubblica screenshot di pastori nelle loro scarpe da ginnastica con il prezzo di mercato aggiunto, vanta più di 269.000 follower. L'account ha caratterizzato Todd nelle sue Nike Air Fear of God 1 (fino a $ 760 al momento della pubblicazione). Anche Paula White, una volta consulente spirituale di Donald Trump, è stata scelta per indossare scarpe da ginnastica Stella McCartney da 785 dollari; in effetti, questa tendenza non è esclusiva dei predicatori neri. A coloro che affermano che le immagini delle foto di moda possono offendere quanto ispirare, riconoscete i post per quello che sono: il nuovo vangelo della prosperità.

Todd, tuttavia, non è solo telegenico. Può anche pronunciare sermoni che attirano l'attenzione e che sembrerebbero sfidare la pratica evangelica di predicare con metafore e parabole "come fece Gesù", dice James. «Pensa alla parabola del seminatore. Immagina solo Gesù in piedi accanto a un campo. Quindi le persone che hanno ascoltato quel sermone potrebbero aver letteralmente visto qualcuno piantare semi. O almeno avevano familiarità con quel processo. Se non aveva l'illustrazione fisica proprio lì, stava dipingendo un'immagine nelle loro menti. Questa è stata davvero la vecchia tecnica di predicazione».

Ma al giorno d'oggi, dice James, i predicatori-influencer si affidano a esempi visivi per attirare il pubblico nella stanza e il seguito online. E ogni volta che uno dei coetanei di James gli chiede come raggiungere quel delicato equilibrio, lui offre la stessa raccomandazione: guarda lavorare i teleevangelisti della vecchia scuola.