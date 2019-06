L'ASPIRAZIONE DI OGGI: FARE IL NAVIGATOR - ALLA FIERA DI ROMA IL CONCORSO PER UN LAVORO DI CUI NON SI SA PRATICAMENTE NIENTE MA CHE FA SOGNARE IL POSTO FISSO – PARTECIPAZIONE SOTTO LE ATTESE PER LA PRIMA PROVA SELETTIVA: UN CANDIDATO SU 3 NON SI È PRESENTATO. A FARE IL TEST ERANO IN 3.194 – IL TEST NON ERA PROPRIO DIFFICILISSIMO: TRA LE DOMANDE DI GEOGRAFIA LA PIÙ DIFFICILE ERA “DOV’È IL MONTE BIANCO?”

1 – NAVIGATOR, FUGA DEI CANDIDATI, ALLA PROVA SI PRESENTA UNO SU 3

Stefania Piras per “il Messaggero”

«Vigile, dove si va per il concorso dei come si chiama?». Tutti in coda verso il parcheggio dell'ingresso della nuova Fiera di Roma. Si chiamano navigator, non si sa ancora cosa faranno per trovare lavoro ai disoccupati ma intanto cercano di assicurarsi un posto loro. E però moltissimi ieri hanno rinunciato e non si sono presentati. Erano solo 3.194 candidati su ben 8.980 attesi. Un 35% in tutto. A Pistoia 13 posti, a Torino 107, a Roma 195. Chi diventerà navigator?

QUIZ DI GEOGRAFIA

Le prove sono cominciate due ore e mezza dopo le nove. Fuori dai cancelli c'era una piccola protesta e un volantinaggio dei precari di Anpal servizi, la società che assumerà i navigatori e che utilizzerà quegli stessi precari per formarli. Cento quiz in cento minuti e per entrare in graduatoria bisogna rispondere ad almeno sessanta domande. Volti distesi all'uscita: «Era fattibilissimo se hai studiato», «Domande di cultura generale davvero semplici», (come dov'è Melfi, dove sono i Colli Euganei, dov'è Empoli, Quando c'è stato il boom industriale in Italia? Nel 700, 800 o 900?), «Molto diritto del lavoro, reddito di cittadinanza e i suoi meccanismi di percezione e revoca, sindacati».

Silvia, romana, laureata in Legge, 26 anni, ha già provato il concorso da commissario di polizia e sta facendo un tirocinio alla Corte di Cassazione. Un 30enne laureato a Caserta con 110 esce soddisfatto: «Ho già partecipato al concorso per Dsag dirigente amministrativo servizi generali per la scuola e molte domande erano uguali». Poco lontano un pensionato di 70 anni bolognese, ex impiegato commerciale, sale sulla sua utilitaria: «Domande facilissime, ce la farò!».

Gli fa eco un imprenditore di 47 anni di Frosinone mentre legge preoccupato gli aggiornamenti sulla viabilità: il viadotto della Magliana è bloccato per il traffico. Poi sfila una libera professionista di Roma di 41 anni che ammette un po' di difficoltà nei quiz di logica. C'è chi ha speso anche 500 euro per prendere un aereo e venire qui, più i manuali da 34 e 20 euro: «Non era meglio farlo nei capoluoghi di regione invece che questo carnaio?».

IL NOME

C'è un presidente del Pd di un consiglio comunale di una città emiliana che ha accompagnato la moglie e stigmatizza un po': «Li avrebbero dovuti chiamare funzionari del ministero del lavoro e non navigator». Sotto a un pilatro nella grande area allestita per gli accompagnatori, con un bar che macina caffé più acqua a tre euro tutto, c'è un 21enne di Acireale che ha accompagnato la mamma aspirante navigatori di 52 anni.

«È stata presidente del consiglio comunale e ora tiene la contabilità nell'azienda di famiglia che fa marmellate ma in passato lavorava all'ufficio di collocamento». «Mio figlio lavora come venditore in un mobilificio per pagarsi il master e ha voluto provare», dice una mamma di Monza. Ci sono ragazzi di 23 anni e signore di 60 anni. Poi c'è il marito di Caltanissetta che aspetta la moglie Stefania a cui avrebbe offerto un lavoro come cassiera in una delle sue profumerie «ma è laureata in psicologia con 110 e vuole un lavoro suo», alza le braccia. Il 73% degli aspiranti navigator è donna.

2 – "DOVE SI TROVA IL MONTE BIANCO?" PRIMI TEST PER ASPIRANTI NAVIGATOR

Francesca Paci per “la Stampa”

La domanda che nessuno ma proprio nessuno si aspettava è dove si trovi il Monte Bianco. Oddio, anche la frase in inglese in cui identificare il verbo ha spiazzato parecchi. «Credevo ci fosse più economia aziendale, invece molti quesiti riguardavano il marketing, la logica, c' era per esempio da calcolare il peso netto a partire dal peso lordo e la percentuale di tara» racconta Annamaria, 30 anni, praticante in uno studio d' avvocato e arrivata ieri mattina da Napoli per cimentarsi con l' opportunità di superare il concorso e guadagnare un po' meglio lavorando come navigator.

Un' opportunità. Dicono tutti così i giovani e i tanti meno giovani che a metà pomeriggio cercano l' ombra sotto il portico della nuova Fiera di Roma o sdraiati sul prato alberato. Sparsi ovunque ci sono manuali di cultura generale, trolley pronti al via, sedie messe a disposizione gratis dal gabbiotto-bar che però si fa pagare un panino 5 euro. Il navigator fa gola a tutti, un posto per trovarne tanti ai disoccupati che beneficiano del reddito di cittadinanza: duri quanto duri è un' opportunità.

Annachiara Cotroneo, 32 anni, assistente sociale in provincia di Salerno è venuta con l' amica e collega Chiara Compagnoni: «Lo stipendio fisso è il salto di qualità, sono precaria da 5 anni e con quello che guadagno oggi non posso neppure sognarmi un mutuo, figurarsi una famiglia. Ho dovuto fare i conti all' osso anche per questa trasferta a Roma, siamo partite in macchina in tre per dividere le spese ma comunque sono sempre 25 euro a testa». Le domande, dicono quasi in coro, non erano impossibili: cos' è il bit? A quando risale in primo processo di industrializzazione in Italia? Come funziona il congedo di maternità?

Di mamme qui se ne incontrano numerose, le donne sui trent' anni sono la maggioranza ma ci sono anche diversi uomini over 50: tutti sanno che la porta è stretta, 2.980 su 53.907 ce la fanno, e poi si ricomincia con la ricerca di un' altra opportunità.

«Siamo concorsisti a tempo indeterminato» scherza Ruggero Cataleta, 30 anni, laureato in economia, impiegato nella provincia di Foggia con una borsa di studio regionale ma alla ricerca di una chance migliore qui alla Fiera di Roma come la settimana scorsa al concorso del Miur . Il gruppo che siede sull' erba insieme a lui, tutti reduci dalla prova del mattino e in attesa dei compagni di viaggio del turno pomeridiano per tornare a casa, ride e confronta le risposte date. Come viene erogata la pensione di cittadinanza? Cos' è Ethernet? Se ci sono 12 studenti di cui 9 studiano e 7 lavorano, quanti sono quelli che fanno entrambe le cose?

Si fanno amicizie nel limbo che promette il futuro, dove la barca è ancora la stessa e non c' è spazio per competizione o concorrenza: c' è un' intera letteratura sulla sindrome da concorso e questo poi è di una tipologia assai particolare.

«Avrebbero dovuto assumere i navigator prima di lanciare il reddito di cittadinanza, in questo modo invece ci sono persone che già lo ricevono a spese di tutti noi senza però che il meccanismo virtuoso del loro reinserimento sia stato ancora avviato» ragiona Laura Cino, 30 anni, impiegata ai servizi sociali a Caltanissetta. Qualcuno si pone effettivamente l' interrogativo, funzionerà questa nuova figura professionale? La stragrande maggioranza però non vuole «impelagarsi con la politica» e spera semplicemente che sia la volta buona, la sua.

«Mi sono esercitata tanto nei quindici giorni disponibili dall' annuncio delle graduatorie, c' erano dieci domande per ciascun settore, informatica, marketing, geografia, disposizione psico-attitudinale, a onor del vero si poteva fare» ammette Mara, 29 anni, laurea in economia e al momento disoccupata nella natia Andria. La compagna di studi universitari Nadia, originaria del Barese, è tirocinante in uno studio del capoluogo pugliese ma le prospettive, ammette, sono poche. Il loro corregionario Ruggero Cataleta ha paragonato i numeri del suo ultimo concorso pubblico in Puglia a quelli del corrispettivo in Veneto: da lui 6000 candidati per 20 posti, al nord 200 posti per 4000 candidati.

E allora oggi Roma val bene una sfacchinata, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia. Giuseppe Giunta, una vita al servizio delle Ferrovie dello Stato, è venuto in treno da Messina con la figlia 25enne che non vorrebbe emigrare a Milano come ha fatto il fratello informatico ma «con una laurea in giurisprudenza in Sicilia si fa poco» e allora eccoli all' appuntamento con i "100 quiz in 100 minuti": lui tiene d' occhio l' orologio con l' ansia che solo un padre conosce e no, non è il diretto delle 20 che ha paura di perdere.

