L'ATTENTATO A BRASILIA? È TERRORISMO POLITICO - FRANCISCO WANDERLEY LUIZ, CHE SI È FATTO ESPLODERE NELLA PIAZZA DEI TRE POTERI, VOLEVA FAR FUORI IL GIUDICE ALEXANDRE DE MORAES, CONSIDERATO UN NEMICO DAI SUPPORTER DI BOLSONARO - L'ATTENTATORE, CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE A RIO DO SUL CON IL PARTITO DELL'EX PRESIDENTE, È LEGATO AD AMBIENTI DI ESTREMA DESTRA - LUIZ AVEVA DIFFUSO IL PIANO D'ATTACCO SU WHATSAPP - BOLSONARO RIPUDIA L'ATTACCO: "CASO ISOLATO DI UN MALATO DI MENTE" - ALLERTA A RIO DE JANEIRO, DOVE TRA POCHI GIORNI SI TERRÀ IL G20...

(ANSA) - L'ex moglie di Francisco Wanderley Luiz, l'autore delle esplosioni nella piazza dei Tre poteri a Brasilia, ha dichiarato alla polizia che il piano dell'uomo era quello di uccidere il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, considerato dai supporter bolsonaristi come il più acerrimo nemico dell'ex presidente di destra.

Lo riporta Globonews. La donna ha aggiunto che l'ex marito si è tolto la vita solo perché era stato scoperto. La ricostruzione è confermata dal filmato registrato dal circuito di telecamere della piazza. Il video mostra che l'ordigno esplode nella mano di Luiz quando un agente gli si avvicina.

L'attentatore di Brasilia, Francisco Wanderley Luiz, aveva pianificato l'attacco alla Corte suprema per "mesi" e aveva condiviso i piani per uccidere il giudice Alexandre de Moraes, con un gruppo WhatsApp, secondo quanto riferito dall'ex moglie Daiane alla polizia di Santa Catarina. Lo riporta Globonews. Nella casa affittata da Luiz a Ceilândia, a 30 chilometri dal luogo dell'attacco, oltre a vari ordigni inesplosi, nel bagno gli inquirenti hanno trovato uno specchio con la scritta:

"Per favore, non sprecate il rossetto! Quello serve a rendere belle le donne. Per le statue di merda si usa il tritolo". Il messaggio è un riferimento a Debora Rodrigues, la donna che vandalizzò col rossetto la statua della Giustizia davanti alla Corte Suprema durante gli atti golpisti dell'8 gennaio 2023. Secondo gli inquirenti, i post trovati sugli account Facebook e WhatsApp di Luiz indicano la sua appartenenza agli ambienti "dell'estrema destra".

E a suo carico sono stati trovati anche diversi precedenti giudiziari, per disobbedienza, furto aggravato, reati elettorali, reati contro l'ambiente e pignoramenti fiscali. Per l'attentato l'uomo aveva scelto di indossare una giacca verde con simboli di carte da gioco, in un probabile riferimento al cattivo dei fumetti Joker. L'attentatore era originario di Rio do Sul, città dello stato di Santa Catarina, di oltre 70mila abitanti, dove nel 2020 si era candidato consigliere per il Partito Liberale, la forza politica dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Il deputato federale Jorge Goetten, presidente dei Repubblicani di Santa Catarina, conosceva l'attentatore fin da giovane e lo aveva ricevuto varie volte nel suo ufficio alla Camera dei Deputati, l'ultima nel maggio 2023. In un'intervista alla Cnn, Goetten ha dichiarato che l'ultima volta che avevano parlato l'uomo gli era parso "un po' alterato, con un problema mentale" a causa del divorzio.

BOLSONARO RIPUDIA L'ATTACCO, 'CASO ISOLATO DI UN MALATO DI MENTE' 'SERVE DIALOGO E UNA PACIFICAZIONE NAZIONALE'

(ANSA) - Brasilia, 14 NOV - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, "ripudia" l'attacco nella piazza dei Tre poteri, a Brasilia, definendolo un evento isolato, che sembra essere stato causato da problemi di salute mentale". Lo scrive sul suo profilo X. "È ormai tempo che il Brasile torni a coltivare un ambiente adeguato in cui le idee diverse possano confrontarsi pacificamente e in cui la forza degli argomenti valga più dell'argomento della forza.

La difesa della democrazia e della libertà - aggiunge Bolsonaro - non sarà coerente finché nel nostro Paese non sarà ripristinata la possibilità di dialogo tra tutte le forze della nazione". "E le istituzioni hanno un ruolo fondamentale nel costruire questo dialogo e questo clima di unità. Per questo chiedo a tutti i gruppi politici e ai leader delle istituzioni nazionali di fare i passi necessari, in questo momento di tragedia, per portare avanti la pacificazione nazionale - conclude l'ex capo di Stato di destra -. Il vincitore non sarà un partito, un leader o una fazione politica. Sarà il Brasile".

L'ATTACCO A BRASILIA INDAGATO COME ATTO DI TERRORISMO L'ATTENTATORE UN BOLSONARISTA GIÀ CANDIDATO ALLE ELEZIONI

(ANSA) - Brasilia, 14 NOV - La polizia federale brasiliana sta indagando sulle esplosioni avvenute ieri sera nella piazza dei Tre Poteri a Brasilia come atti "terroristici". Ad attaccare è stato Francisco Wanderley Luiz, ex candidato consigliere a Rio do Sul, nello stato di Santa Catarina, per il Partito liberale (Pl), la forza politica dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro. L'uomo è stato l'unico a morire. "L'inchiesta sull'attacco terroristico è giustificata dalla natura politica di questa azione", ha dichiarato il direttore generale della polizia federale, Andrei Rodrigues alla Globo.

A BRASILIA PROSEGUONO LE ESPLOSIONI, TROVATI NUOVI ORDIGNI SULL'ATTENTATORE RINVENUTO UN TELECOMANDO A DISTANZA

(ANSA) - Brasilia, 14 NOV - L'accesso alla Piazza dei Tre Poteri, a Brasilia, ieri sera teatro dell'attacco di un lupo solitario imbottito di esplosivi, rimane ristretto, mentre nell'area, dove hanno sede la Corte suprema, il Parlamento e Palazzo Planalto, edificio della presidenza, proseguono le operazioni di bonifica. Secondo una troupe di Cnn Brasile, nuove esplosioni sono state udite anche stamani.

L'informazione è stata confermata anche dai vigili del fuoco. E in una nota, la polizia militare afferma che gli esplosivi vengono disattivati "uno ad uno", anche se al momento non è possibile quantificarne il numero. Il maggiore Raphael Broocke, portavoce della Polizia militare del Distretto federale, ha dichiarato che altri manufatti esplosivi sono stati trovati in casa dell'attentatore, Francisco Wanderley Luiz, a Ceilandia, a trenta chilometri dalla Spianata dei ministeri. Non è chiaro se gli ordigni siano artigianali o di natura più sofisticata. Ma un dettaglio preoccupante è la presenza di un timer accanto al corpo del lupo solitario che potrebbe indicare il rischio di altri esplosivi a distanza.

BRASILE: IL CADAVERE DELL'ATTENTATORE RIMOSSO DOPO TREDICI ORE LA SALMA È RIMASTA A TERRA DURANTE LA BONIFICA DELLA POLIZIA

(ANSA) - Brasilia, 14 NOV - E' stato rimosso dopo oltre tredici ore il cadavere di Francisco Wanderley Luiz, il bolsonarista autore dell'attacco bomba nella piazza dei Tre poteri a Brasilia di ieri sera. Secondo GloboNews, la salma rimasta a terra mentre le forze dell'ordine bonificavano l'area, sarà ora trasferita all'Istituto nazionale di criminalistica della polizia federale per essere analizzata.

BRASILE: L'ATTENTATORE AVEVA AVVISATO CON MESSAGGI SULL'ATTACCO SEGNALATE BOMBE PRESSO VARI OBIETTIVI POLITICI

(ANSA) - Brasilia, 14 NOV - In messaggi su WhatsApp poco prima delle esplosioni, l'attentatore della piazza dei Tre poteri a Brasilia, Francisco Wanderley Luiz, aveva scritto che le forze dell'ordine avrebbero avuto "72 ore per disinnescare la bomba nella casa dei comunisti".

Nei messaggi aveva indicato obiettivi come il vicepresidente Geraldo Alckmin e gli ex presidenti José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. "Fate attenzione quando aprite cassetti, armadi, librerie, ripostigli. Il gioco - aveva aggiunto - termina il 16 novembre 2024. Buona fortuna".

BRASILE: VICEPRESIDENTE, L'ATTENTATO NON AVRÀ IMPATTO SUL G20 'ATTACCO SIA INDAGATO CON RAPIDITÀ E RIGORE'

(ANSA) - Brasilia, 14 NOV - Il vicepresidente brasiliano, Geraldo Alckmin, che partecipa alla Cop29 di Baku, ha dichiarato a Cnn Brasile che l'attentato di mercoledì sera Brasilia è stata un'azione "triste e grave", ma che non deve avere alcun impatto sul vertice del G20 di Rio de Janeiro di lunedì e martedì. "Triste per la perdita di vite umane e grave per essere un attacco a un'istituzione della Repubblica, a un potere della Repubblica", ha detto Alckmin, spiegando che l'attacco "deve essere indagato con estrema rapidità e rigore".

