L'ATTENTATORE DI BROOKLYN È STATO ARRESTATO (QUESTA VOLTA PER DAVVERO) - FRANK JAMES È STATO FERMATO NELL'EAST VILLAGE DI NEW YORK: CAMMINAVA IN STRADA COME SE NULLA FOSSE. DUE AGENTI LO HANNO NOTATO E LO HANNO ARRESTATO. FINISCE COSÌ LA CACCIA ALL'UOMO DURATA 24 ORE. GIÀ NEL POMERIGGIO LA "ABC" AVEVA SCRITTO CHE IL SOSPETTATO ERA STATO PRESO, SALVO POI SMENTIRE POCO DOPO - VIDEO CHOC

Biagio Chiariello per www.fanpage.it

arresto di frank james

Frank James, la persona ricercata dalla polizia di New York per la sparatoria nella metropolitana, è stato arrestato.

Lo scrive la Cnn, dopo che nel pomeriggio l'Abc aveva scritto che il sospettato fosse in custodia, salvo poi correggere i tiro. Il 62enne non avrebbe opposto alcuna resistenza all'arresto. L'uomo è stato fermato nell'East Village, fra St. Marks e la First Avenue. Secondo l'emittente, James camminava in strada come se nulla fosse. Due agenti lo hanno visto e lo hanno arrestato.

gli spostamenti di frank james

Stando a quanto ricostruito, James ieri mattina avrebbe estratto dal suo zainetto una bomboletta fumogena, poi ha indossato una maschera antigas e ha iniziato a sparare. Almeno 33 colpi sono stati esplosi, 29 i feriti. Poi la pistola, una Glock 9 millimetri, si è inceppata. La polizia ha posto una taglia di 50 mila dollari su di lui.

sparatoria metro brooklyn 2

"Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia", diceva Frank James, 62 anni, in uno dei diversi video che ha postato sui social in cui racconta che i medici gli hanno diagnosticato il disturbo post-traumatico da stress. "Ho fatto un sacco di c..te in cui posso dire che volevo uccidere le persone. Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia", ha detto nel suo ultimo video caricato il giorno prima della sparatoria, sottolineando di non voler andare "in nessun fottuto carcere".

frank james

"Sono il profeta della sventura, questo è il mio nome originale". Così Frank James si descrive in alcuni dei filmati postati online, e citati dai media americani. Video in cui l'uomo parla di politica e non solo, soffermandosi sul ceffone di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar e sulla nomina di Ketanji Jackson Brown alla Corte Suprema. James cita poi varie teorie complotto sull'11 settembre, definendo la tragedia il "giorno più bello". In alcuni dei video parla del sindaco di New York Eric Adams "destinato a fallire", in altri di razza, politica e violenza con le armi da fuoco.

Il furgone U-Haul affittato da Frank James sparatoria metro brooklyn 1 Sparatoria in metro a New York 5 Il furgone U-Haul affittato da Frank James Sparatoria in metro a New York 3 Sparatoria in metro a New York 4 frank james frank james 2 frank james a spasso per new york Borsa piena di esplosivi recuperato nella metro a New York frank james a spasso per new york

SPARATORIA NELLA METRO DI NEW YORK Sparatoria metro brooklyn Sparatoria nella metro di Brooklyn 2 sparatoria metro brooklyn 3