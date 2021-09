L'ATTESA E' FINITA: IL 30 SETTEMBRE USCIRA' NELLE SALE IL NUOVO FILM DI JAMES BOND, "NO TIME TO DIE" - L'AGENTE 007, INTERPRETATO DA DANIEL CRAIG, SARA' COME AL SOLITO ALLE PRESE CON UN NEMICO CHE VUOLE DISTRUGGERE IL MONDO - NEL TRAILER APPENA RILASCIATO NON MANCANO I COMBATTIMENTI E I MOMENTI ROMANTICI - COME SARA' FINITA LA STORIA CON MADELEINE SWAN, CON CUI 007 ERA SCAPPATO ALLA FINE DI "SPECTRE"? - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Dopo oltre 18 mesi di attesa è finalmente arrivato il trailer dell’ultimo film di James Bond “No Time To Die” che infatti si apre con la frase: «L’attesa è finita».

Il film uscirà il 30 settembre, protagonista Daniel Craig, che si troverà faccia a faccia con un vecchio nemico Ernst Stavro Blofeld, interpretato da Christoph Waltz, questa volta costretti a un’alleanza. «James, il destino ci riporta insieme. Ora il tuo nemico è il mio nemico», dice Blofeld. «Come è successo?».

Il trailer mostra Bond che punta sul nemico un fucile d'assalto, spara con le famose torrette della mitragliatrice sulla sua Aston Martin e si libra nei cieli a bordo di un aereo pilotato dall'agente doppio 0 femminile Nomi, interpretata da Lashana Lynch. Nel cast anche la star cubana Ana de Armas, nei panni dell'agente della CIA Paloma.

Il nemico di Bond è Safin, interpretato dal vincitore dell'Oscar Rami Malek truccato con cicatrici facciali e una maschera bianca inquietante.

«Entrambi sradichiamo le persone per rendere il mondo un posto migliore», dice Safin a Bond a un certo punto. «Voglio solo essere un po' più ordinato».

Anche la storia d’amore con l'agente Madeleine Swann, con cui Bond era fuggito alla fine di Spectre, nel 2015, resta avvolta nel mistero.

La prima mondiale avrà luogo alla Royal Albert Hall il 28 settembre.

