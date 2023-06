L'ATTORE AMERICANO DANNY MASTERSON, STAR DELLA SERIE TV “THAT '70S SHOW”, È STATO RITENUTO COLPEVOLE DI STUPRO: ORA RISCHIA SINO A 30 ANNI DI PRIGIONE - AD ACCUSARLO TRE DONNE, TUTTE EX ADERENTI ALLA CHIESA DI SCIENTOLOGY, DI CUI MASTERSON ERA UN ESPONENTE IN VISTA - GLI EPISODI CONTESTATI SAREBBERO AVVENUTI NELLA SUA CASA A HOLLYWOOD TRA IL 2001 E IL 2003…

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - L'attore americano Danny Masterson, star della serie tv 'That '70s show', è stato ritenuto colpevole da una giuria di Los Angeles di due su tre capi di imputazione per stupro. Ora rischia sino a 30 anni di prigione. Ad accusarlo tre donne, tutte ex aderenti alla Chiesa di Scientology, di cui Masterson era un esponente in vista: circostanza che, secondo l'accusa, l'avrebbe aiutato ad evitare ogni forma di responsabilità. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti nella sua casa a Hollywood tra il 2001 e il 2003. Una precedente giuria non era stata in grado di raggiungere il verdetto nel dicembre del 2022, ma i procuratori hanno insistito con nuove prove, che hanno portato a un secondo processo.

