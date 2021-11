17 nov 2021 18:43

L'AVREBBE PROTETTO PIÙ IL VACCINO DELLE PREGHIERE - A BRESCIA UN PARROCO NO VAX È FINITO INTUBATO IN TERAPIA INTENSIVA: DURANTE LE SUE PREDICHE METTEVA IN DUBBIO LA SICUREZZA E L'OPPORTUNITÀ DI VACCINARSI CONTRO IL COVID, CERCANDO DI CONVINCERE I FEDELI E LE PERSONE INTORNO A LUI A NON IMMUNIZZARSI - INTANTO IN PROVINCIA È STATA CHIUSA UNA FARMACIA PERCHÉ I TITOLARI NON SI ERANO VACCINATI…