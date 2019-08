L'AVVOCATO DEL DIAVOLO – CON LA MORTE DI EPSTEIN, SI APRE LA GUERRA A COLPI DI BIG DEL DIRITTO: DA UNA PARTE C’È L’EX AVVOCATO DEL FINANZIERE ALAN DERSHOWITZ, ACCUSATO DA VIRGINIA GIUFFRE DI ESSERE UNO DEGLI AMICI A CUI IL MILIARDARIO PRESTAVA LE RAGAZZE – DALL’ALTRA PARTE DELLA BARRICATA, A DIFENDERE LA PRINCIPALE ACCUSATRICE, CI SARÀ LA STAR DELL’ANTITRUST DAVID BOIES - INTANTO IN FRANCIA È CACCIA A JEAN-LUC BRUNEL, FONDATORE DI UN' AGENZIA DI MODELLE, NEL MIRINO PER…

Viviana Mazza per "il Corriere"

New York Sono due degli avvocati più brillanti d' America. David Boies, ha vinto la più famosa battaglia antitrust contro Microsoft. Alan Dershowitz ha rappresentato personaggi controversi, da Claus von Bülow a O.J. Simpson, affiggendo con orgoglio alla porta del suo ufficio di professore emerito a Harvard i messaggi d' odio che riceveva. Nel 2008, quando Epstein si dichiarò colpevole di incitamento alla prostituzione di minorenni in Florida scontando 13 mesi ed evitando pene federali peggiori, Dershowitz era il suo avvocato.

Ora, nella maturità dei rispettivi 78 e 80 anni, anziché godersi i frutti delle loro strepitose carriere, i due giganti del Foro si ritrovano coinvolti nel caso Epstein, uno contro l' altro, a colpi di denunce e apparizioni tv.

Boies rappresenta Virginia Giuffre, che ha accusato Epstein di averla trasformata in schiava sessuale e «prestata» ai suoi amici, tra cui Dershowitz.

Lui nega strenuamente, sostenendo che Giuffre è una «bugiarda patologica» e che lo fa per denaro, spinta da Boies e dal suo team di avvocati (che lo hanno denunciato per diffamazione). Dershowitz ha assunto un ex direttore dell' Fbi per investigare sulle accuse fatte da Giuffre a Bill Clinton e dimostrare che l' ex presidente non poteva trovarsi sull' isola di Epstein nei giorni da lei indicati, in modo da smontarne la credibilità.

la casa di manhattan di jeffrey epstein 7

Inoltre, nelle ultime carte rese pubbliche, c' è un' email della giornalista del Daily Mail Sharon Churcher, che consiglia a Giuffre di «non dimenticare Alan Dershowitz, amico e avvocato di JE (Jeffrey Epstein, ndr )sospettiamo tutti sia un pedofilo, probabilmente l' hai conosciuto».

Per Dershowitz è la prova che la testimonianza sia stata manipolata. Negli ultimi anni, il professore di Harvard ha cercato sia di persuadere Boies di essere innocente (ha segretamente registrato una loro telefonata in cui l' avvocato di Giuffre sembra dire che la donna si sbaglia) sia di attaccarne l' integrità: nel 2017 Boies rappresentava sia il produttore Harvey Weinstein che il New York Times (che indagava sugli abusi sessuali di Weinstein) e assunse ex agenti del Mossad per spiare i reporter e le vittime.

Dershowitz è stato preso di mira per le sue idee sul sesso con i minori: in un articolo del 1997 sul Los Angeles Times sostenne che «devono esserci sanzioni penali se si tratta di bambini, ma è dubbio se debbano applicarsi ad adolescenti dopo la pubertà: il sesso volontario è comune». Ma nel 2015 ha detto che il caso Epstein fu «molto difficile e doloroso: avevo davanti delle vittime vere, sostengo fermamente MeToo. Ma come legale sono obbligato a difendere i diritti dell' accusato».

Ora che Epstein è morto le cose potrebbero complicarsi: le vittime spostano l' attenzione sui complici e «l' avvocato del diavolo» potrebbe finire in tribunale. Non vede l' ora: «Potrò finalmente provare la mia innocenza ».

2. La rete dell' ex finanziere arriva a Parigi: caccia all' agente delle modelle

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

Quando il 6 luglio scorso Jeffrey Epstein venne arrestato all' aeroporto di Teterboro, nel New Jersey, era appena atterrato con il suo jet privato in arrivo da Parigi, dove aveva trascorso tre settimane.

Da una ventina d' anni il miliardario frequentava assiduamente la capitale francese, dove possedeva un appartamento di 2.300 metri quadrati, al 22 di Avenue Foch, uno dei quartieri più esclusivi. Nella sua agenda si ritrovano vari contatti francesi: imprenditori del digitale, frequentatori del jet set, architetti d' interni, perfino una sezione «massaggi». E lui, Jean-Luc Brunel.

bill clinton jeffrey epstein

Rampollo di una famiglia abbiente parigina, oggi sulla settantina, Brunel aveva già fondato un' agenzia di modelle nella capitale alla fine degli Anni 70, dove è noto come un festaiolo agguerrito. Avrebbe conosciuto Epstein intorno al 2000 e nel 2004 a Miami fondò, anche con il sostegno finanziario del miliardario, una nuova agenzia, la MC2.

Negli ultimi tempi, Brunel ha fatto di tutto per sminuire tale amicizia e da qualche giorno è scomparso.

Ma proprio Virginia Roberts Giuffre, che oggi ha 36 anni, una delle principali accusatrici di Epstein, già nel 2015 alla giustizia americana indicò Brunel come «uno dei principali fornitori di ragazze» del miliardario. «Ne portava negli Stati Uniti - ha detto -, anche di 12 anni di età, per poi concederle ai suoi amici, Epstein compreso».

jeffrey epstein e donald trump

I fatti si riferiscono agli anni Duemila e la «fornitura» riguardava pure i periodi trascorsi da Espstein in Francia. Poi, sono emerse testimonianze sugli stupri di Brunel. L' olandese Thysia Huisman aveva appena compiuto 18 anni, quando nel 1991 sbarcò, aspirante modella, a Parigi. Brunel insistette molto per portarsela a letto.

la casa a parigi di jeffrey epstein

Lei rifiutava ma «un giorno mi ha offerto un bicchiere, dove aveva messo della droga. Io ho ceduto e mi ha violentata», ha dichiarato al sito Mediapart. Da poco la polizia francese e quella americana hanno iniziato a collaborare sulla connessione Brunel-Epstein, ma non è ancora stata aperta formalmente un' inchiesta.

