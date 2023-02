L'AVVOCATO LUIGI EMANUELE GAMNA HA QUERELATO MARGHERITA AGNELLI, FIGLIA DI GIANNI AGNELLI, E GIGI MONCALVO - L'INIZIATIVA SI RIFERISCE AL LIBRO “AGNELLI COLTELLI” SCRITTO DA MONCALVO - GAMNA SI OCCUPÒ CON UN COLLEGA, PER CONTO DI MARGHERITA AGNELLI, DELLA SUCCESSIONE APERTA DOPO LA MORTE DELL'AVVOCATO. IN SEGUITO MARGHERITA FECE CAUSA ALLA MADRE E AL FIGLIO, JOHN ELKANN…

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Una querela per diffamazione è stata presentata dall'avvocato milanese Luigi Emanuele Gamna contro Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli, e lo scrittore Gigi Moncalvo. L'iniziativa si riferisce al libro 'Agnelli Coltelli', pubblicato da Moncalvo con l'editore Vallecchi. Gamna, che ha depositato la querela a Firenze affermando che 'alcuni passi del volume hanno contenuto diffamatorio', si occupò con un collega, per conto di Margherita Agnelli, della successione aperta dopo la morte dell'Avvocato. In seguito Margherita fece causa alla madre e, più di recente, a John Elkann.

EMANUELE GAMNA

Gigi Moncalvo - Agnelli GIGI MONCALVO MARGHERITA AGNELLI E MARELLA CARACCIOLO MARGHERITA AGNELLI E JOHN ELKANN