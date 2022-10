“EDIZIONE” CHE CRESCE IN ME – ALESSANDRO BENETTON HA ORMAI IL COMANDO OPERATIVO DELLA CASSAFORTE DI FAMIGLIA, INSIEME AL CEO ENRICO LAGHI. TUTTO BENE? MICA TANTO: SONO COMINCIATI GIÀ AD AFFIORARE I PRIMI SCREZI IN FAMIGLIA SULLA VENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PIÙ DI 2 MILIARDI . GLI EREDI DI CARLO E GILBERTO AVREBBERO ESPRESSO QUALCHE PERPLESSITÀ. E COSÌ POTREBBE ESSERE SUDDIVISO TRA I QUATTRO RAMI DELLA FAMIGLIA