E' COLPA VOSTRA SE MI SMANACCIO! – UN CALIFORNIANO HA QUERELATO "TWITCH", PIATTAFORMA DI LIVESTREAMING DI AMAZON, DENUNCIANDO LA PRESENZA DI DONNE POCO VESTITE CHE LO HANNO PORTATO A MASTURBARSI, PROVOCANDOSI DELLE “FERITE” AL PENE – L’UOMO, CHE CHIEDE 25 MILIONI DI DOLLARI, SOSTIENE CHE LA PIATTAFORMA HA ACUITO LA SUA DIPENDENZA DAL SESSO E…

Uno spettatore californiano di Twitch ha querelato la piattaforma accusando sostanzialmente alcune streamer come Amouranth, Alinity e Pokimane di proporre contenuti troppo suggestivi dal punto di vista sessuale. L'uomo vuole 25 milioni di dollari di danni.

Non siamo al livello della causa contro Apple da duemila miliardi, ma poco ci manca.

Erik Estavillo, questo il nome del querelante, che in precedenza aveva già querelato Microsoft, Sony, Nintendo e Blizzard, ha presentato la sua denuncia il 15 giugno.

Stando ai documenti ufficiali, il nostro è uno spettatore di Twitch da molti anni e, soffrendo di depressione, OCD (disturbo ossessivo compulsivo), attacchi di panico, agorafobia e morbo di Crohn, si intrattiene per la maggior parte del tempo usando internet. La sua condizione è stata notevolmente amplificata dalla pandemia di COVID-19 che lo ha sostanzialmente costretto in casa per un lungo periodo.

Il suo disturbo ossessivo compulsivo gli avrebbe causato anche una forte dipendenza dal sesso, esacerbata proprio da Twitch e dalle sue ragazze sessualmente suggestive. Sostanzialmente per il nostro sarebbe stato impossibile navigare su Twitch senza imbattersi in contenuti per lui dannosi.

Da notare che Estavillo segue 786 streamer donne e 0 streamer maschi. Nonostante ciò vorrebbe che Twitch fornisse dei filtri per dividere gli streamer a seconda del loro genere sessuale perché "ogni volta che seleziona un gioco o una categoria da guarda, le anteprime gli mostrano delle donne scarsamente vestite." Evidentemente lui non riesce proprio a resistere e la mano scatta sotto al tavolino.

"Inoltre, Twitch sfrutta il querelante e altri dipendenti dal sesso come lui permettendo loro di abbonarsi, donare o pagare Bit a queste streamer donne. Twitch utilizza un sistema di ricompense che danno gratificazioni immediate contro i suoi spettatori dipendenti dal sesso in modo non molto diverso da quanto farebbe un casinò."

Le streamer accusate di realizzare contenuti sessualmente suggestive da Estavillo sono:

Amouranth, ST Peach, JadeTheJaguar, Pink_Sparkles, Valeria7K, DanielaAzuage_, lilchipmunk, iaaras2, theRaychul, KrystiPryde, SonjaShio, Gavrilka, MizzyRose, KayPikeFashion, Alinity, QTCinderella, Pokimane, Velvet_7, Loserfruit, Quqco.

Oltre ai 25 milioni di dollari, Estavillo chiede il ban permanente di queste e di altre streamer. Di qualunque ragazza violi i termini di servizio di Twitch, insomma.

