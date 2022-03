10 mar 2022 19:14

'COME L'INIZIO DI UN'APOCALISSE': UNO DEI CECCHINI PIÙ LETALI DEL MONDO SBARCA NELLA ZONA DI GUERRA UCRAINA - CANADESE DI 40 ANNI, IL TIRATORE SCELTO NOTO COME WALI HA LASCIATO UNA MOGLIE E UN FIGLIO PICCOLO PERCHE' ''CI SONO PERSONE SOTTO BOMBARDAMENTO SOLO PERCHE' VOGLIONO ESSERE EUROPEE E NON RUSSE" - IL CECCHINO AVEVA SERVITO NEL 22° REGGIMENTO REALE CANADESE IN IRAQ E AFGHANISTAN - SI DICE CHE SI SIANO ARRUOLATI PIÙ DI 20.000 VOLONTARI NELLE FORZE ARMATE INTERNAZIONALI - VIDEO