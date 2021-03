L'ECCELLENZA LOMBARDA DI ESPORTARE IL VIRUS - NONOSTANTE LE RESTRIZIONI MASSIME È CORSA AL CHECK-IN PER LE VACANZE DI PASQUA: PICCO DI PRENOTAZIONI DA MALPENSA E LINATE VERSO BALEARI E CANARIE - TUTTO LEGALE, ANCHE SE ASSURDO: IN LIGURIA NON CI SI PUÒ SPOSTARE PERCHÉ SI CAMBIA REGIONE, ALL'ESTERO SÌ - E COSÌ I TOUR OPERATOR ORGANIZZANO PACCHETTI VIAGGIO CON TAMPONI, MA OCCHIO ALLA CURVA DEL CONTAGIO AL RIENTRO…

“Milanesi in fuga”. Peró leggendo prima sono milanesi, poi lombardi, poi più genericamente persone che hanno prenotato un volo a Malpensa. Dai, che questa noi milanesi non ce la meritiamo. pic.twitter.com/Vcw5kGXQTW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 30, 2021

Leonard Berberi per www.corriere.it

Sono almeno 2.500 i lombardi che andranno a passare le vacanze di Pasqua in Spagna, soprattutto nelle isole. Una mini-fuga legale, ma che avviene in un momento in cui la regione continua con le massime restrizioni a causa della terza ondata di coronavirus.

Soltanto all’aeroporto di Milano Malpensa dal 3 al 7 aprile la programmazione delle compagnie aeree (soprattutto low cost) prevede 19 voli con destinazione Baleari, Canarie e penisola iberica, e circa 2.450 passeggeri prenotati.

Ogni aereo, insomma, decollerà dalla provincia di Varese con una media di 129 persone a bordo. A questi vanno aggiunti quelli che si imbarcheranno sui pochi collegamenti previsti all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio e quelli che invece raggiungeranno Madrid decollando da Linate.

Considerando che i velivoli utilizzati — in particolare Airbus A320 e Boeing 737 — contano fino a 189 posti, questo significa che ci sono ancora sedili in vendita. E infatti da quello che risulta c’è stato una piccola impennata di prenotazioni nelle ultime ore proprio verso le località continentali di vacanza: è il segnale che altri connazionali prenoteranno in questi ultimi giorni a disposizione.

IN VIAGGIO PER PASQUA

La contabilità però è solo parziale. Perché non ci sono soltanto i lombardi che andranno a staccare qualche giorno a Fuerteventura o Tenerife o Barcellona. Bisognerà poi contabilizzare tutti quelli in partenza verso altri Stati europei di fatto «tourism free» — oltre alla Spagna — appartenenti al cosiddetto «elenco C» del decreto del presidente del Consiglio (come Cipro, Grecia, Croazia, Malta, Francia) dov’è consentito recarsi non soltanto per urgenza, motivi di salute e di lavoro, ma anche per turismo.

CODE A MALPENSA

Con l’anomalia — emersa pubblicamente nel fine settimana fino a far scoppiare un putiferio anche politico — che i lombardi non potranno andare in vacanza in Liguria o nel Sud Italia per effetto dello stop agli spostamenti tra regioni, ma gli sarà consentito rilassarsi nelle spiagge estere.

È la conseguenza dell’incrocio delle normative comunitarie in materia di libertà di movimento transfrontaliero, di quelle nazionali sul contenimento del coronavirus e locali sulla gestione della pandemia.

E infatti nello stesso periodo di tempo considerato (dal 3 al 7 aprile) altri 18 voli sono previsti in arrivo all’aeroporto di Malpensa dalla Spagna (isole comprese): in questo caso si tratterà di una parte di connazionali di ritorno a casa, ma anche turisti spagnoli che si concedono una tregua dalle restrizioni imposte in diverse zone dello Stato.

Da quel che si apprende nelle ultime settimane diversi tour operator si sono organizzati con partenze dedicate — attraverso cioè voli charter e non di linea — oppure prenotando interi gruppi abbinando al pacchetto turistico (viaggio e albergo) pure il tampone da esibire all’arrivo nel Paese estero e l’altro da effettuare al rientro in Italia per evitare l’isolamento fiduciario.

Chi ha analizzato i flussi degli acquisti dei biglietti attraverso i circuiti specializzati spiega che la «scappatoia» — che, lo ripetiamo, è legale — è stata notata in Italia a partire in particolare dalla settimana passata dopo che erano emerse pubblicamente le discussioni su migliaia di turisti tedeschi che si stavano preparando per andare a passare le feste a Maiorca dopo un lungo periodo di lockdown, non senza malumori da parte della gente del posto.

C’è stato, spiegano gli esperti, anche chi — in particolare da Milano e da Bergamo — ha prenotato senza fare molto rumore circa un mese fa, interpretando nel modo più corretto le disposizioni europee (poi chiarite dalla circolare del ministero dell’Interno).

