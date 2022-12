L'EDITORIA A MISURA DI CESSO - LE CLASSIFICHE DEI BEST-SELLER ONLINE SONO DA SETTIMANE DOMINATE DA LIBRI CON LA PAROLA "CACCA" NEL TITOLO - LA NOVITÀ È CHE NON SI TRATTANO DI TESTI PER BAMBINI, MA PENSATI PER UN PUBBLICO ADULTO - TRA I TITOLI PIÙ POPOLARI CI SONO "QUIZ DA FARE MENTRE FAI LA CACCA" E "CRIMINI E MISTERI DA RISOLVERE MENTRE FAI LA CACCA" - I MINUTI SULLA TAZZA SONO GLI UNICI VERI ATTIMI CHE ORMAI DEDICHIAMO A NOI STESSI...

leggere al bagno 4

Estratto dell'articolo di Crocifisso Dentello per “il Fatto quotidiano”

Viviamo tempi non proprio idilliaci. Fuor di metafora, tempi di merda. Specie nell'editoria italiana. Non in virtù dei soliti dettagli deprimenti su una mancata narrativa di qualità o su indici di vendite al ribasso. Semmai proprio per un filone di successo consacrato alla popò.

Le classifiche dei best-seller online, vedi Amazon o Ibs, sono da settimane monopolizzate da svariati volumi con la parola "cacca" che svetta in copertina. […]

la cacca. storia dell innominabile

La novità è che a giocare con ironia sul nostro tabù più intimo sono pubblicazioni pensate e rivolte per un pubblico adulto. A nulla vale storcere il naso perché, come dimostra La cacca. Storia dell'innominabile di Nicola Davies, gli escrementi in natura sono indispensabili. Senza di essi non ci sarebbe terra fertile e pertanto niente alberi, niente ossigeno, niente cibo, niente vita. Se gli ippopotami ci sguazzano dentro, allora valga anche per i lettori. […]

In passato, trincerati nel proprio bagno, per ingannare il tempo si leggeva l'etichetta del bagnoschiuma o qualche rivista illustrata, oggi lo sguardo resta probabilmente incollato all'inseparabile smartphone. È forse per dissipare un certo ozio in quei frangenti che si è consolidata la prassi editoriale di stimolare anche la mente durante il sacro rito dell'evacuazione.

leggere al bagno 1

[…] Detto altrimenti, il cesso come un regno pressoché inespugnabile dove concedersi uno svago in santa pace. Ecco una rassegna dei best-seller più clamorosi, propiziati anche da prezzi tutti sotto i dieci euro. Quiz da fare mentre fai la cacca di Nathan Haselbauer (Newton Compton) contempla più di duecento enigmi da risolvere nel volgere di due minuti. […]

quiz da fare mentre fai la cacca

In Diario della cacca: 50 cose da fare mentre sei sul water di Mike Waterdown (nome omen), pubblicato dalla solita Independently published, ci sono spazi da riempire compilando per esempio una "Lista Vip Water": i nomi di chi non si sopporta e che si manderebbe giustappunto "a cagare". Ci si accorge durante la lettura che la carta igienica è finita? Basta strappare le pagine finali, pensate apposta per l'emergenza. In Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca di M. Diane Vogt, ancora Newton Compton, il biglietto di ingresso è inquietante: "Entrare in bagno non è mai stato così pericoloso".

[…] Sale in classifica Cose da fare mentre fai la cacca a Natale di Bravi Buoni, targato ancora una volta Independently published. Un volume in fondo rassicurante se si ha intenzione di cedere agli stravizi. In bagno non si rischia certo di abbuffarsi di noia.

leggere al bagno 2 diario della cacca. 50 cose da fare mentre sei sul water leggere al bagno 3 cose da fare mentre fai la cacca a natale crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca leggere al bagno 5