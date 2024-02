L'ELISIR DELLA LUNGA VITA? I SOLDI! - I MILIARDARI DI SILICON VALLEY SONO OSSESSIONATI DALL'IDEA DI RALLENTARE (O FERMARE DEL TUTTO) L'INVECCHIAMENTO E ARRIVARE QUANTO PIU' POSSIBILE VERSO L'IMMORTALITÀ - QUASI TUTTI I CAPI DI BIG TECH (COME JEFF BEZOS, SAM ALTMAN, SERGEY BRIN E LARRY PAGE) HANNO INVESTITO IN COMPAGNIE CHE RICERCANO METODI PER ALLUNGARE LA VITA TRAMITE LA RIPROGRAMMAZIONE CELLULARE, OVVERO IL RINGIOVANIMENTO PROGRESSIVO DI OGNI CELLULA - C'È CHI INVESTE PER DIVENTARE LA CAVIA DI PROGETTI ESTREMI, COME BRYAN JOHNSON, CHE…

invecchiamento

Estratto dell'articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

I sovrani del medioevo finanziavano la ricerca della pietra filosofale, i miliardari della Silicon Valley gli esperimenti per la riprogrammazione cellulare. La storia si ripete, soprattutto se si parla di sconfiggere la morte. Il nuovo piano per farlo è programmare il ringiovanimento progressivo di ogni cellula. L'obiettivo, l‘immortalità. […]

invecchiamento

L'idea alla base è quella di rallentare l'invecchiamento biologico sviluppando farmaci in grado di eliminare le cellule senescenti. Secondo le teorie cellulari dell’invecchiamento, infatti, con il passare degli anni il nostro organismo perde la capacità di rigenerarsi, di rispondere a lesioni nocive e tende a sviluppare malattie croniche e degenerative. […]

LE RICERCHE SULLA RIPROGRAMMAZIONE CELLULARE

CELLULE RIPROGRAMMATE cura genica

Non c'è un'unica strategia, si va per tentativi. Per esempio Rubedo Life Sciences, guidata dall’italiano Marco Quarta, sta provando a sviluppare farmaci per eliminare le cellule senescenti, e molecole ingegnerizzate per agire solo sulle cellule senescenti. Nel laboratorio di Altos Labs, Richard Klausner e il suo team stanno invece applicando dosi limitate e controllate di proteine di riprogrammazione agli animali da laboratorio. “Pensiamo di poter tornare indietro nell’orologio”, ha spiegato Klausner. […] La riprogrammazione però rischia di cambiare le cellule in modo incontrollato, causando per esempio malattie come il cancro.

jeff bezos

IL MERCATO DELL'IMMORTALITÀ

Altos Labs ha raccolto più di 3 miliardi di dollari, tra i finanziatori c'è anche Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Non solo, anche Brian Armstrong di Coinbase, ha investito 105 milioni di dollari nella sua società di riprogrammazione NewLimit per l' "estensione radicale della durata della salute umana".

altos labs2

Sam Altman, Ceo di OpenAI, ha investito 180 milioni di dollari in Retro Biosciences un’azienda biotecnologica per “aggiungere 10 anni alla durata della vita umana”, e Peter Thiel, cofondatore di PayPal ha donato 3,5 milioni di dollari a un’organizzazione no-profit per rendere “i 90 anni i nuovi 50″ entro il 2030. Già nel 2013 invece Sergey Brin e Larry Page, i fondatori di Google, hanno investito sul progetto Calico, per contrastare l'invecchiamento. […]

talmage e bryan johnson

IL CASO BRIAN JOHNSON

C'è chi investe e chi diventa la cavia di progetti estremi per combattere la morte. È il caso di Brian Johnson che, per invertire il processo di invecchiamento ha iniziato una routine fatta di bibitoni verdi con peptidi di collagene, spazzoloni zuppi d’olio per lucidarsi i denti, e misurazioni costanti delle erezioni notturne.

bryan johnson

Il miliardario ha reclutato 30 medici ed esperti che monitorano ogni sua funzione corporea, e il team, guidato da Oliver Zolman, specializzato in medicina rigenerativa, sta facendo tutto il possibile per far tornare giovane ogni organo di Johnson. Cervello, cuore, polmoni, fegato, reni, tendini, denti, pelle, capelli, vescica, pene e retto devono essere come quelli di un diciottenne. E per farlo servono più o meno 2 milioni di dollari all'anno.

