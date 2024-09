L'EMILIA ROMAGNA CON L'ACQUA ALLA GOLA - SONO OLTRE MILLE GLI SFOLLATI NELL’ALLUVIONE CHE HA COLPITO LA REGIONE, CON DUE DISPERSI A BAGNACAVALLO - LE PIOGGE TORRENZIALI E L'USCITA DAGLI ARGINI DEI FIUMI STA PROVOCANDO MOLTI DANNI, TRA CASE DISTRUTTE, STRADE FRANATE E AREE COMPLETAMENTE ALLAGATE - SCONTRO TRA GOVERNO E OPPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI PER RIPARARE I DANNI PROVOCATI NEL 2023...

1. MALTEMPO IN EMILIA-ROMAGNA, PAURA E SFOLLATI. SI CERCANO DUE DISPERSI A BAGNACAVALLO.

Le zone alluvionate della Romagna e del Bolognese hanno rivissuto gli incubi di quei giorni di maggio 2023: una notte e una mattina ad alta tensione. I fiumi sono usciti ancora dagli argini, prima in collina e poi in pianura, le strade sono franate, alcune zone sono finite allagate. Tra i mille e i millecinquecento gli evacuati. […]

A Bagnacavallo, il Lamone ha rotto l'argine aprendo una grande falla e ha invaso il paese, distruggendo e devastando, facendo crollare le case. Quasi tutto era stato evacuato precauzionalmente. Alcune persone sono state salvate sui tetti con l'elicottero, altre con i gommoni e alla fine si cercano due dispersi, sulla base del racconto di un testimone, anche se non risultano denunce di scomparsa.

La circolazione ferroviaria, […] è stata riattivata tranne in alcune situazioni critiche. L'allerta meteo rossa è confermata anche per oggi in Emilia-Romagna, […]

2. ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA, SCHLEIN ATTACCA MELONI: «IL GOVERNO FA SCIACALLAGGIO». FDI: «BASTA SCARICABARILE»

«Piena vicinanza a comunità e territori nuovamente colpiti dagli eventi alluvionali delle scorse ore. Mentre gli amministratori dell’Emilia-Romagna hanno passato la notte a gestire l’emergenza, organizzare soccorsi e sostenere la popolazione, la destra di governo si è messa subito a fare sciacallaggio politico per fini elettorali», dichiara la segretaria Pd Elly Schlein. «Giorgia Meloni aveva fatto, più di un anno fa, una inutile passerella con gli stivali nel fango a promettere 100% di ristori a famiglie e imprese che non sono mai arrivati. Non hanno messo risorse adeguate». Il governo «prima ancora che ridicolo è indecente». […]

«Ormai è un leit-motiv nei momenti di maggiore emergenza», è il commento rassegnato della presidente facente funzioni della regione Irene Priolo. Mentre nel frattempo da Roma, e non solo, governo e opposizione si puntano a vicenda l’indice contro.

LO SCONTRO TRA GOVERNO E OPPOSIZIONE

«Siamo in costante contatto con gli operatori sul campo per vigilare sulle infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini. Il Mit è pronto a fare la sua parte». Con questa nota il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato su X la vicinanza alle famiglie colpite dall’alluvione. «Nella scorsa alluvione intervenimmo rapidamente anche con fondi importanti», sono invece le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea di Assocarni. «Contiamo che le risposte siano rapide ed immediate». Nelle parole dei ministri – sottolinea l’opposizione – non compare mai un riferimento alla crisi climatica. A cui, al massimo, ci si riferisce con il termine “maltempo”. […]

Poi l’attacco diretto alle parole della presidente del Consiglio, che nell’assemblea di Confindustria di ieri mercoledì 18 settembre ha parlato del green deal. La premier, continua Bonelli, avrebbe sostenuto «che la transizione ecologica è un disastro e che va fermata. Mentre pronunciava quelle parole l’Emilia Romagna andava sott’acqua un’altra volta». Un atteggiamento «irresponsabile» quello dell’esecutivo […]

ACCUSE INCROCIATE SUI FONDI

A difendere la premier dagli attacchi è Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera. «Il governo ha fatto fino in fondo il proprio dovere», ha detto ai microfoni dei telegiornali. «Se qualcuno pensa, e lo dico come metafora, di farci affogare nell’alluvione sappia che abbiamo dati eloquenti che dimostrano come anche i fondi stanziati non abbiano mai avuto un’adeguata corrispondente spesa». A specificare la posizione del Governo ci pensa il senatore azzurro Marco Lisei: «Il governo ha dato ben 94 milioni alla Regione sulle somme urgenze e ne hanno spesi a malapena 49 milioni. E ne ha dati ben 102 milioni sulla sicurezza idrica e ne hanno spesi zero».[…]

«BASTA SCARICABARILE»

In Emilia-Romagna la capogruppo di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, ha attaccato la presidenza di centrosinistra della regione. «Quando chiedevamo le casse di espansione la Regione dov’era? Quando sollecitavamo i progetti, cosa ha fatto?», ha attaccato Evangelisti. […]

La presidente facente funzioni dell’Emilia-Romagna Irene Priolo sostiene, invece, che manutenzione sia stata fatta. «Sono stati fatti tantissimi cantieri. Sto già vedendo delle polemiche e mi dispiace», ha detto. «Lo sciacallaggio per quanto mi riguarda non è ammesso, soprattutto quando ci sono territori che stanno dando l’anima e il sangue attraverso i propri sindaci e amministratori. La polemica non aiuta i cittadini, le istituzioni, dovremmo essere tutti dalla stessa parte. Ma ormai è da un anno e mezzo che va così».

E, in questo caso, sulla stessa lunghezza d’onda si trova la sezione romagnola di FdI: «Si agisca nell’interesse dei territori e delle famiglie alluvionate, non in ottica meramente politica ed elettorale». Ma la polemica, per i mancati interventi e per i risarcimenti passati ancora assenti, è destinata a montare.

