L'ENNESIMA TRASFORMAZIONE DI DAMIANO: VA A BUTTARE LA MONNEZZA IN VERSIONE GATTARA SCIATTA - “CHI” SCODELLA LE FOTO DEL CANTANTE DEI MANESKIN MENTRE S'ACCOLLA I SACCHI DELLA SPAZZATURA A ROMA - A PETTO NUDO, CON IL PANTALONE SIMIL-TUTA E I CAPELLI A FORMA DI PANDORO, DAMIANO RIESCE A FAR SOGNARE LE "CASALINGUE" PIU' DISPERATE...

Maria Giulia Comolli per “Chi”

damiano dei maneskin 2

La versione casalinga di una star come il frontman dei Manekin resta sexy anche quando si tratta di “monnezza”. Il cantante della band romana è stato avvistato dagli obiettivi di "Chi" vestito solo di pantaloni di felpa e sacchi della spazzatura.

Impegnato nella missione di portare i due sacconi neri verso gli appositi raccoglitori in strada, missione molto ma molto meno glamour di quella di cantare e ballare in hot pants o guépière come fa in concerto (e lo ha appena fatto all'Arena di Verona come a Coachella), Damiano è in ogni caso seducente.

A torso nudo siamo abituati a vederlo, fisico e tatuaggi sono i soliti, ma l'inaspettato scorcio di vita domestica rende il principe dei trasgressori un po' più "ragazzo della porta accanto". Dietro la sua di porta, ad aspettarlo su in casa, c'era probabilmente la sua fidanzata Giorgia Soleri. Molte fan, vedendo le foto di "Chi", sognerebbero di abitare accanto alla porta di Damiano... anche solo per smaltire i rifiuti.

