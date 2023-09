L'ENNESIMO SCHIAFFONE DEI FRANCESI SUI MIGRANTI - LA FRANCIA BLINDA I SUOI CONFINI: LA GENDARMERIE HA DISPIEGATO DRONI, MEZZI E OLTRE 120 UOMINI LUNGO LA FRONTIERA DI VENTIMIGLIA PER BLOCCARE CHIUNQUE PROVI A ENTRARE NEL PAESE - IL SINDACO DI MENTONE: "L’IDEA NON È ACCOGLIERLI, MA RIMANDARLI INDIETRO" - TRA GLI UOMINI SCHIERATI CI SONO ANCHE QUELLI DEL TEAM ANTITERRORISTICO DEI "CACCIATORI DELLE ALPI"

Estratto dell'articolo di Matteo Macor per "la Repubblica"

migranti a ventimiglia

«Di noi non si fidano, e fanno pure bene», si scherza senza sorridere per la strade di Ventimiglia, facendo seguire alla battuta un cenno in direzione del confine francese. […] Nei giorni in cui il nodo immigrazione è tornato a segnare il dibattito politico nel Paese e in Europa, dopo la visita a Lampedusa della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, i due paesi sono due mondi vicini e lontanissimi.

le autorita francesi bloccano i migranti a ventimiglia 3

A Ventimiglia proseguono le polemiche incrociate sulle parole del sindaco leghista della città, Flavio Di Muro, che domenica scorsa dal palco del raduno di Pontida ha parlato di «invasione imminente» e «rimpatri di massa». Da oltre il confine si conferma con note ufficiali quello che era nell’aria già da qualche giorno, un nuovo dispiegamento di forze lungo le strade battute dai migranti in transito in direzione Francia. Uomini, droni, camionette, da ieri pure le ruspe, al lavoro per l’allargamento del centro di identificazione al valico di Ponte San Ludovico.

le autorita francesi bloccano i migranti a ventimiglia 1

Se sulla sponda italiana della frontiera si discute sulle proposte governative per gestire l’aumento degli sbarchi […], la risposta francese è in realtà «preventiva», viene definita negli uffici della prefettura del dipartimento francese delle Alpes-Maritimes.

Le immagini dell’hotspot di Lampedusa sovraffollato hanno «indotto a pensare» che la pressione migratoria che si sta verificando in Italia possa diventare una minaccia per la gestione delle frontiere, […]– e la risposta è nella lista di forze impiegate nel presidio dei confini su strada e linee ferroviarie. […]

frontiere chiuse a ventimiglia

Ieri sulla sponda francese della Val Roja sono comparsi per la prima volta nuovi mezzi, i cosiddetti “Vigipirate”, che a Mentone sarebbero a disposizione del corpo dei Chasseurs del Alpes , i “cacciatori delle Alpi” disposti lungo la vallata. […] All’Italia, un bis dopo l’avvertimento del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin dei giorni scorsi («La Francia non prenderà nessun migrante da Lampedusa»), ma soprattutto alla propria opposizione in patria. A cui mostrare i muscoli (e le forze dispiegate sul campo) per mettersi al riparo delle critiche delle forze sovraniste all’operato del governo.

migranti ventimiglia 2

Il messaggio, in qualche modo, viene ribadito dal sindaco di Mentone, Yves Juhel. «Abbiamo bisogno di più spazio per trattenere i migranti in transito prima di rimandarli in Italia», motivava lunedì all’annuncio del via ai lavori al confine. «L’idea non è accoglierli, ma rimandarli indietro», la precisazione. Il paradosso, però, è che i numeri di ong e prefetture dicono che la gran parte dei migranti in transito da Ventimiglia continuano a passare. […]

