C'ENTRA QUALCOSA IL SUICIDIO DI ANTHONY BOURDAIN CON IL TRADIMENTO SUBìTO DA ASIA ARGENTO? SEMBRA ESSERE QUESTA LA TEORIA DEL DOCUMENTARIO "ROADRUNNER" SULLO CHEF CHE SI E' TOLTO LA VITA TRE ANNI FA - MA LE INSINUAZIONI SONO STATE MOLTO CRITICATE: PER IL SITO "INDIEWIRE", INSISTERE SUI PRESUNTI PROBLEMI CON L'ATTRICE ITALIANA E' "NAUSEABONDO", PER COLLIDER E' "VOLGARE E IRRESPONSABILE" - ANCHE "HOLLYWOOD REPORTER" SI CHIEDE SE IL FILM NON ATTRIBUISCA TROPPE COLPE ALLA ARGENTO...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Anthony Bourdain e Asia Argento

Sono passati tre anni da quando Anthony Bourdain si è suicidato all'età di 61 anni, ma il celebre chef continua a farsi notare. Un nuovo documentario sta facendo salire l'attenzione.

“Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain” offre uno sguardo intimo alla vita della star televisiva del cibo e dei viaggi, dal suo grande successo nel 2000 come autore del libro di memorie “Kitchen Confidential”, alla sua ascesa in serie popolari come “No Reservations” e "Parti sconosciute". Il film prende una svolta in quanto si occupa della sua morte e tenta di elaborare la perdita.

Il regista premio Oscar Morgan Neville ("Non sarai il mio vicino?" e "20 Feet From Stardom") ha detto che voleva che il suo film affrontasse quelli che ha definito alcuni dei «traumi non elaborati» dal pubblico legati alla morte improvvisa di Bourdain.

Anthony Bourdain

Anni dopo la sua morte, l'influenza di Bourdain persiste nella cultura popolare. "World Travel: An Irreverent Guide", un libro postumo di Bourdain e Laurie Woolever, è stato in cima a diverse classifiche di bestseller in primavera. Il libro della signora Woolever, "Bourdain: The Definitive Oral Biography", arriva il 28 settembre, lo stesso giorno di "In the Weeds: Around the World and Behind the Scenes with Anthony Bourdain", del produttore televisivo e regista di lunga data di Bourdain, Tom Vitale.

bourdain e argento

“Roadrunner”, in uscita nelle sale venerdì, esamina la relazione di Bourdain con la sua ultima fidanzata, l'attrice e regista italiana Asia Argento. Affronta uno scandalo tabloid emerso giorni prima della morte dello chef secondo cui la signora Argento era coinvolta in un'altra storia d'amore al di fuori della sua relazione con Bourdain.

Il film ha raccolto una valutazione del 100% dalla critica su Rotten Tomatoes, ma alcuni recensori affermano che il documentario si avvicina troppo a suggerire che nel suicidio di Bourdain abbia avuto un ruolo la storia d'amore e il tradimento di Asia Argento.

Un recensore di Indiewire ha definito i presunti problemi con Asia Argento «un passaggio nauseabondo che si avvicina pericolosamente allo sfruttamento dello scenario», mentre un critico di Collider ha ritenuto il soggetto «profondamente volgare e incredibilmente irresponsabile». Un recensore dell'Hollywood Reporter ha chiesto se, con il tempo, le persone sentiranno che "Roadrunner" ha attribuito troppa colpa alla signora Argento.

anthony bourdain

Steve Kenis, l'agente della signora Argento a Londra, ha rifiutato di commentare, e i suoi agenti in Italia e a Parigi non hanno risposto alle richieste di interviste per questo articolo. Intorno all'anniversario della morte di Bourdain l'anno scorso, la signora Argento ha pubblicato su Instagram una sua foto in lacrime. «Vuoi il dolore? Ecco il dolore», ha scritto. «Nessun filtro necessario. Due anni senza il mio amore».

Il signor Neville non ha intervistato la signora Argento per il film. Non conosceva personalmente Bourdain. Il regista ha parlato con il Journal in questa intervista:

La morte di Anthony Bourdain incombe su qualsiasi storia su di lui. Come hai affrontato quella parte del film?

asia argento e anthony bourdain 10

All'inizio del film, John Lurie (musicista e amico di Bourdain) mi ha chiesto [alla telecamera]: “Questa storia finisce nel gossip. Ma non è quello che vuoi fare, vero?" E ho detto: "No, voglio fare un film sul perché era quello che era". Quindi ho sentito di non voler approfondire di un centimetro il suo rapporto con Asia perché era un argomento difficile. Si potrebbe fare un intero film sull’argomento ma non era il film che volevo fare. Sarebbe diventato complicato».

Come quadra ciò che hai deciso di includere sulla loro relazione?

Quello che ho incluso è una frazione di quello che c'era. Quindi, se le persone pensano che ci sia molto, lascia che te lo dica, c'è molto poco rispetto a quello che c'è. Sento di aver mostrato grande moderazione, anche se le persone potrebbero non saperlo. E penso di essere stato molto corretto nell'aver raccontatoi tutti i fatti. Sono molto a mio agio con quello che ho fatto.

Quali azioni legali hai intrapreso nel caso in cui la signora Argento o altri si oppongano alle loro rappresentazioni nel film?

anthony bourdain

L'abbiamo fatto controllare dai nostri avvocati e dagli avvocati della CNN. (CNN Films è un produttore esecutivo.) Abbiamo assunto uno speciale consulente italiano per esaminarlo in base alla legge italiana e l'abbiamo esaminato con un pettine a denti stretti. Ho fatto di tutto per assicurarmi di inserire la citazione del (regista televisivo) Michael Steed che diceva: «Tony ha ucciso Tony, sai, gli uomini di 60 anni normalmente non si suicidano perché hanno rotto con qualcuno».

Non sto dicendo che sia stata lei a causare il suo suicidio. Il suicidio è un atto privato e credo egoistico. Stavo semplicemente cercando di dipingere un quadro, credo accuratamente, dei diversi fattori che stavano accadendo nella sua vita, e ce n'erano molti. L'impressione che ho di lui nell'ultimo anno era che fosse molto più maniacale e molto più depresso.

Come sei arrivato a capire la morte di Bourdain?

bourdain ha vinto tutti gli emmy

Il suo vero suicidio è totalmente scioccante e difficile da elaborare, ma non sorprende. È stato autodistruttivo per decenni. Era un eroinomane, aveva una dipendenza dopo l'altra e scherzava sul suicidio da sempre. Sono più convinto che sia stato davvero solo un momentaneo errore di giudizio. Sai dicono che quando le persone hanno episodi di suicidio durano circa 90 minuti e che se le persone ricevono aiuto, in quel momento passa. Penso che fosse troppo distaccato e distante e non abbia chiesto aiuto.

Il reality TV è stato dannoso per Bourdain, secondo te?

anthony bourdain sidney 2005

Quando arrivi a "Parts Unknown", si tratta a malapena di cibo. Lui cercava di fare studi culturali di questi luoghi e i suoi spettacoli miglioravano sempre di più. Ha iniziato a pensare a ogni episodio come a un suo piccolo film e in realtà inviava alla troupe un film di Wong Kar-wai o un film di Antonioni e diceva: "Voglio che questo episodio si senta e assomigli esattamente a questo film". Stava davvero cercando di spingere la forma. Non credo che diventare se stesso sullo schermo sia stata una brutta cosa. È il tipo di dono raro di qualcuno che ritieni totalmente autentico.

anthony bourdain anni 70 anthony bourdain asia argento piero pelu anthony bourdain asia argento anthony bourdain anthony bourdain 1997