C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD – CHARLIZE THERON CHE FESTEGGIA IL 22ESIMO COMPLEANNO, LEO DICAPRIO AGLI ALBORI DELLA CARRIERA E JENNIFER ANISTON SUL SET DI "FRIENDS" E INNAMORATA DEL CANTANTE DEI COUNTING CROWS – RANDALL SLAVIN OGGI È UN NOTO FOTOGRAFO, MA IN QUEGLI ANNI CERCAVA DI FARSI STRADA NEL MONDO DEL CINEMA DOPO AVER MOLLATO LA CARRIERA DA ATTORE. ORA UN LIBRO RACCOGLIE LE STRAORDINARIE IMMAGINI SCATTATE IN QUEGLI ANNI…

DAGONEWS

jude law e tracey falco

Leonardo DiCaprio aveva appena raggiunto la vetta con Titanic mentre la carriera di Charlize Theron stava decollando con L’avvocato del diavolo.

Era il 1997 e Theron festeggiava il suo 22° compleanno, un fiore bianco tra le ciocche, la mano sulla spalla di Di Caprio. È passato un po' di tempo da quando le macchine fotografiche hanno lasciato il posto ai cellulari, ma adesso una serie di immagini inedite sono state svelate e sono pronte per essere raccolte in un libro in uscita. A scattarle è stato Randall Slavin che ha catturato i sorrisi dei suoi amici, aggiungendo giorno dopo giorno nuove immagini al suo archivio in bianco e nero.

joe kraemer e benicio del toro

Slavin era, come molti, un attore in difficoltà che cercava di farsi strada a Los Angeles. Lungo la strada, ha scattato alcune immagini iconiche del mondo hollywoodiano e mentre la sua carriera non è mai decollata davanti a lui si è aperta la strada della fotografia.

Oggi Slavin è un noto fotografo di celebrità e ha deciso di mettere i suoi scatti in un libro “We All Want Something Beatiful”, in uscita il 5 novembre.

jennifer aniston e adam duritz charlize theron e leonardo di caprio hilary swank jeremy renner cameron diaz, milla jovovich e cedric le moyne jason statham christopher mcquarrie jonathan rhys meyers