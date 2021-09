L'ERBA DEL VICINO... POTREBBE SALVARTI DA UN INFARTO - L'UNIVERSITA' DI MIAMI HA STUDIATO L'IMPATTO CHE HA SULLA SALUTE DEL NOSTRO CUORE VIVERE IN UN QUARTIERE VERDE - LA RICERCA HA PRESO IN ESAME I DATI DI 243 MILA AMERICANI OVER 65 E... - WILLIAN AITKEN, AUTORE DELLO STUDIO: "LIVELLI PIU' ELEVATI DI VERDE SONO STATI ASSOCIATI NEL TEMPO A TASSI PIU' BASSI DI MALATTIE CARDIACHE E ICTUS, SIA QUANDO UN'AREA HA MANTENUTO UN'ELEVATA VEGETAZIONE, SIA QUANDO IL VERDE È AUMENTATO"

Dagotraduzione da Study Finds

Una nuova ricerca rivela che le persone che vivono in quartieri alberati con un'abbondanza di "verde" hanno meno probabilità di subire un infarto o un ictus.

Rendere le aree urbane più verdi ha molti vantaggi, ma i ricercatori volevano sapere se avesse qualche relazione con i tassi di malattie cardiache. Il team ha anche esaminato se piantare più vegetazione in una località avrebbe portato a una riduzione delle malattie cardiache nel tempo.

Lo studio ha preso in esame i dati di più di 243.000 americani dai 65 anni in su residenti a Miami tra il 2011 e il 2016. Le cartelle cliniche sono stati utilizzate per ottenere l'incidenza di nuove condizioni cardiovascolari durante lo studio, tra cui attacchi di cuore, battito cardiaco irregolare, insufficienza cardiaca, malattie cardiache, ipertensione e ictus.

Le immagini satellitari sono state utilizzate per analizzare la quantità di luce solare riflessa dalla superficie terrestre. I ricercatori hanno spiegato che la clorofilla delle piante assorbe tipicamente la luce visibile e riflette la luce nel vicino infrarosso, quindi misurare entrambe indica la quantità di vegetazione. Il "verde" degli isolati è stato quindi classificato come basso, medio o alto.

«Livelli più elevati di verde sono stati associati nel tempo a tassi più bassi di malattie cardiache e ictus, sia quando un'area ha mantenuto un'elevata vegetazione sia quando il verde è aumentato. È stato notevole che queste relazioni siano apparse in soli cinque anni, un periodo di tempo relativamente breve per un impatto ambientale positivo», ha detto in una dichiarazione l'autore dello studio, il dott. William Aitken dell'Università di Miami.

I partecipanti sono stati classificati in base al fatto che vivessero in blocchi a basso, medio o alto livello di verde nel 2011. Il processo è stato ripetuto per quegli stessi residenti e il verde dei loro blocchi nel 2016. C'era la possibilità che qualcuno in un blocco con un basso livello di verde nel 2011 potesse vivere in un blocco ad alta vegetazione nel 2016 a causa del programma di piantagione di alberi di Miami-Dade County Parks and Recreation durante il periodo di studio.

I ricercatori hanno analizzato le probabilità dei residenti di sviluppare nuovi eventi di malattie cardiache e il numero di nuove condizioni cardiovascolari in base al verde a livello di blocco. L'analisi è stata aggiustata includendo altri fattori che potrebbero essere correlati a malattie cardiache tra cui età, sesso e razza.

I ricercatori hanno prima confrontato la salute del cuore tra coloro che vivono continuamente in quartieri altamente verdi rispetto alle aree a bassa vegetazione. I residenti di blocchi ad alto verde avevano una probabilità inferiore del 16% di sviluppare nuove condizioni cardiovascolari rispetto a quelli in blocchi a basso verde. Tra i partecipanti che hanno sviluppato una condizione cardiovascolare durante il periodo di studio, quelli nelle aree ad alto verde hanno sviluppato il 4% in meno di nuove malattie rispetto a quelli nei blocchi a basso verde.

I ricercatori hanno quindi confrontato la salute del cuore nei partecipanti il cui quartiere è diventato più verde con quelli che hanno continuato a vivere in aree con vegetazione bassa. Rispetto ai residenti di aree a bassa vegetazione durante lo studio, coloro che vivono in aree che hanno aumentato la loro vegetazione da bassa nel 2011 ad alta nel 2016 avevano il 15% in meno di probabilità di sviluppare nuove condizioni cardiovascolari. Tra i partecipanti che hanno sviluppato una condizione cardiovascolare durante lo studio, quelli i cui quartieri sono diventati più verdi hanno sviluppato il 9% in meno di nuove condizioni cardiovascolari rispetto ai residenti di località con livelli di verde continuamente bassi durante lo studio.

«Sospettiamo che molteplici fattori possano spiegare queste osservazioni. Ad esempio, le persone che vivono in aree più verdi possono fare più esercizio all'aperto e potrebbero sentirsi meno perché circondate dalla natura. Inoltre, la vegetazione potrebbe fornire una certa protezione dall'inquinamento atmosferico e/o acustico. Questa è un'area per ulteriori esplorazioni», ha detto il dott. Aitken. «Piantare alberi e rendere più verdi i quartieri è associato a molteplici vantaggi e offre un investimento relativamente a basso costo per migliorare la salute e il benessere in molte circostanze. Con il costo di una visita al pronto soccorso per un infarto, si potrebbero piantare alberi in un quartiere con 100 residenti e potenzialmente prevenire dieci malattie cardiache in questo gruppo».