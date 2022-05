UN'EREDITA' DA MILLE WATTS - CHARLIE WATTS HA LASCIATO A MOGLIE E FIGLIA UNA FORTUNA DA 35 MILIONI DI EURO - I DOCUMENTI DI SUCCESSIONE DEL LEGGENDARIO BATTERISTA DEI ROLLING STONES, MORTO L'ESTATE SCORSA A 80 ANNI, HANNO SVELATO CHE LA MAGGIOR PARTE DELL'EREDITA' ANDRA' ALLA MOGLIE SHIRLEY, ALLA FIGLIA SERAPHINA, ALLA SORELLA E AD ALTRI PARENTI STRETTI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

charlie watts

Secondo quanto riferito, Charlie Watts dei Rolling Stones ha lasciato una fortuna di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) alla sua famiglia. Il leggendario batterista è morto nell'agosto 2021 all'età di 80 anni e ha lasciato 29,6 milioni di sterline a sua moglie Shirley e alla loro figlia Seraphina. Secondo il Sun, il totale non include il valore della proprietà di Charlie in Francia, che si pensa valga milioni in più.

I documenti di successione nel Regno Unito mostrano che la maggior parte della fortuna del musicista andrà a sua moglie Shirley, al netto delle sue auto, che andranno a destinatari che non saranno mai resi pubblici. Secondo quanto riferito, il documento di 14 pagine dice anche ai suoi esecutori testamentari di utilizzare il reddito per sostenere i suoi "beneficiari" come preferiscono.

charlie watts 4

Quando Shirley morirà, la fortuna verrà trasferita alla figlia Seraphina, alla sorella di Charlie, Linda Rootes, alle sue cognate Jackie Fenwick e Jill Minder e al cognato Stephen Shepherd.

Charlie doveva partire per un tour negli Stati Uniti con la band l'anno scorso come parte del loro tour "No Filter". Ma è stato annunciato che non sarebbe apparso perché aveva bisogno di riprendersi da un recente intervento chirurgico d'urgenza.

È il primo membro di lunga permanenza dei Rolling Stones a morire di una malattia legata all'età. Il fondatore e leader degli Stones, Jones, è morto nel 1969 per annegamento accidentale, poco dopo essere stato espulso dalla band. Mick Jagger ha ammesso di aver trovato "molto catartico" tornare sul palco dopo la morte del suo amico e compagno di band.

rolling stones rolling stones 5 rolling stones 4 Charlie Watts con la moglie e la figlia charlie watts charlie watts con la moglie shirley 2 charlie watts con la moglie shirley