5 set 2022 14:50

UN'ESTATE INFINITA - DIMENTICATE LE PIOGGE E I TEMPORALI DI QUESTI GIORNI: STA PER TORNARE L'ANTICICLONE AFRICANO, CHE PORTERÀ UN CALDO BEN AL DI SOPRA DELLE MEDIE STAGIONALI - SONO PREVISTI OLTRE 30 GRADI IN TUTTI IL PAESE, CON PICCHI DI 40 IN SICILIA - VERSO METÀ SETTIMANA, AL NORD, ARRIVERÀ DELL'ARIA PIÙ FRESCA E UMIDA CHE POTREBBE DAR LUOGO A TEMPORALI ANCHE FORTI - IL METEO PER I PROSSIMI GIORNI…