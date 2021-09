29 set 2021 09:54

L'EX ADDETTA STAMPA DI TRUMP HA RACCONTATO CHE QUANDO LA PORNOSTAR STORMY DANIELS DESCRISSE IL PENE DELL'EX PRESIDENTE, LUI LE TELEFONO' PER SMENTIRE CHE FOSSE PICCOLO E SIMILE A UN FUNGO VELENOSO - STEPHANIE GRISHAM, CHE SEGUI' THE DONALD TRA IL 2019 E IL 2020, SOSTIENE CHE LA CASA BIANCA ERA INTRISA DI FALSITA' - E RICORDA DI UN INCONTRO CON VLADIMIR PUTIN IN GIAPPONE DURANTE IL QUALE...