19 nov 2024 08:36

L'EX CALCIATORE GENNARO GATTUSO È STATO SENTITO IN TRIBUNALE A IVREA: È STATO CITATO COME TESTIMONE DALLA DIFESA DI PASQUALE MOTTA, NEL CORSO DI UN PROCESSO CHE VEDE L'IMPRENDITORE IMPUTATO DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI - GATTUSO È STATO ASCOLTATO IN MERITO AD UNA SOCIETÀ DI GALLARATE DI CUI MOTTA SAREBBE STATO SOCIO OCCULTO. IL TECNICO HA SPIEGATO I RAPPORTI DI NATURA COMMERCIALE CON MOTTA, DI AVERLO CONOSCIUTO LA PRIMA VOLTA A NATALE DEL 2010 E DI AVER INTERROTTO I RAPPORTI NEL 2012 - IN UN CASO L'IMPRENDITORE GLI AVREBBE ANCHE RACCONTATO DI LAVORARE PER I SERVIZI SEGRETI…