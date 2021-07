E SE FOSSE SUCCESSO A PARTI INVERTITE? VI IMMAGINATE GLI STREPITI DELLE TURBO- FEMMINISTE DI FRONTE ALLE IMMAGINI DI UN GRUPPO DI UOMINI NUDI CHE APPOGGIANO I GENITALI IN FACCIA A UNA RAGAZZA ADDORMENTATA (COME NEL CASO CIRO GRILLO)?

Dagotraduzione dal Daily Mail

wayne rooney e tayler ryan

Wayne Rooney tiene di nuovo banco sui social. L’ex calciatore da questa mattina viene preso in giro per aver chiamato la polizia dopo una serata con una modella e le sue amiche.

Rooney, sposato con 4 figli, avrebbe festeggiato nella notte tra sabato e domenica insieme ad una modella, Tayler Ryan, e alle sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan, tutte di 21 anni. Gli amici delle ragazze hanno raccontato che l’ex calciatore ha invitato la modella e le sue amiche al suo tavolto Vip nell’esclusivo club Chinawhite per «la notte più selvaggia della loro vita» anche se «non c’è stato alcun contatto sessuale, è stato solo una fantastica serata».

wayne rooney e tayler ryan 2

Taylor ha pubblicato per i suoi 13.000 followers le foto di lei seduta con Rooney su un divano. Un'immagine mostra Rooney che indossa una felpa con cappuccio nera e jeans e agita il braccio in aria mentre tiene in mano un bicchiere di vino. La serata è proseguita in un albergo di Manchester, dove Rooney però si è fatto prendere dal sonno. Le ragazze ne hanno allora approfittato per qualche scherzo.

Mentre l’attaccante inglese è addormentato su una sedia, le ragazze si spogliano in mutande nella loro camera d’albergo. Una di loro ha pubblicato una foto del suo sedere accanto a Rooney con la didascalia: “Mooney Rooney”. Un’altra immagine mostra una delle ragazze che fa un segno di pace accanto a Rooney mentre l'altra è sdraiata sul letto in mutande. Didascalia "Sleepy Wayne".

L'amico ha detto: «Si stavano tutti divertendo a ballare con Wayne e i suoi amici e a postare su Snapchat, ma non riuscivano a smettere di ridere quando è svenuto. Hanno deciso di divertirsi un po'».

wayne rooney e tayler ryan 3

Quando Rooney si è svegliato, se n’è andato furioso e sembra che abbia contattato la polizia per denunciare l’accaduto. Il calciatore ha detto agli agenti che credeva di essere stato incastrato.

Questa mattina i fan sembravano perplessi che l'avesse presa con così poco spirito e si chiedevano quale reato pensava fosse stato commesso. Uno di loro ha scritto: «Quale crimine? Wayne Rooney è stato costretto sotto la minaccia delle armi a passare la notte in un hotel con due donne».

wayne rooney e tayler ryan 4

Un altro ha scherzato: «Wow...se questo è un crimine iscrivimi a Gaffer! Farò un po' di quell'allenamento precampionato!»

