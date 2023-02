16 feb 2023 08:17

L'FBI HA PERQUISITO, IN DUE OCCASIONI, L'UNIVERSITÀ DEL DELAWARE ALLA RICERCA DI NUOVI DOCUMENTI CLASSIFICATI IN POSSESSO DI JOE BIDEN. LO RIVELA LA CNN - L'FBI HA TROVATO DOCUMENTI TOP SECRET NELLA RESIDENZA PRIVATA DI BIDEN A WILMINGTON, SEMPRE NEL DELAWARE, E IN UN UFFICIO USATO DAL PRESIDENTE PRESSO UN THINK-THANK A WASHINGTON PRIMA DEL SUO ARRIVO ALLA CASA BIANCA…