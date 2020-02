MARIO, DATTI MALATO! - ''RENZI VUOLE UN GOVERNO DRAGHI''. IL FIORENTINO CON LE FREGOLE ORA METTE IN MEZZO L'EX PRESIDENTE BCE COME SOSTITUTO DI CONTE, PER UN GOVERNO COSTITUENTE CON DENTRO TUTTI, PURE LA LEGA GRAZIE ALL'AMICO DI DRAGHI, GIORGETTI, ''PER FAR USCIRE L'ITALIA DALLA PALUDE ECONOMICA''. TUTTO MOLTO BELLO, MA NON SI CAPISCE PERCHÉ I VETI DEI 5 STELLE (CHE HANNO IL 32% DEI SEGGI) DOVREBBERO CADERE PER LA SOLA PRESENZA DI SUPERMARIO